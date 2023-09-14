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Постер фильма Женщины в черном
7.9
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7.9

Женщины в черном

, 2022
Women in Black
Армения / комедия / 18+
Постер фильма Женщины в черном
7.9

О фильме

На поминках богатого мужчины неожиданно появляются его любовницы и срывают церемонию.

В ролях

Луиза Нерсисян
Kathrin
Ивета Мукучян
Anjella
Диана Маленко
Диана Маленко
Lili
Григор Даниелян
Amalyan
Ашот Тер-Матевосян
Gugo
Рафаел Ераносян
Avo
Armen Darbinyan
Garik
Elena Vardanyan
Anna
Romela Sargsyan
Mari
Marine Petrosyan
Gossipy Woman 2
Karo Kirakosian
Commercial Doctor
Aram Mp3
Ambulance Doctor
Режиссер Гор Киракосян
Сценарист Ашот Абраамян, Давид Бабаханян, Гор Киракосян
Композитор Armen Martirosyan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 января 2026
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Армения
Производство Demq
Другие названия
Women in Black, Mulheres de Preto, Sevazgest Kanayk, Женщины в черном, Sevazgest Kanayq

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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