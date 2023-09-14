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7.9
Киноафиша
Фильмы
Женщины в черном
7.9
Женщины в черном
, 2022
Women in Black
Армения / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
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Места съёмок
7.9
О фильме
На поминках богатого мужчины неожиданно появляются его любовницы и срывают церемонию.
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В ролях
Луиза Нерсисян
Kathrin
Ивета Мукучян
Anjella
Диана Маленко
Lili
Григор Даниелян
Amalyan
Ашот Тер-Матевосян
Gugo
Рафаел Ераносян
Avo
Armen Darbinyan
Garik
Elena Vardanyan
Anna
Romela Sargsyan
Mari
Marine Petrosyan
Gossipy Woman 2
Karo Kirakosian
Commercial Doctor
Aram Mp3
Ambulance Doctor
Режиссер
Гор Киракосян
Сценарист
Ашот Абраамян
,
Давид Бабаханян
,
Гор Киракосян
Композитор
Armen Martirosyan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Армения
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
21 января 2026
Премьера в мире
14 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023
Армения
Производство
Demq
Другие названия
Women in Black, Mulheres de Preto, Sevazgest Kanayk, Женщины в черном, Sevazgest Kanayq
Еще
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
11
голосов
6.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 26 августа 2026
Отзывы о фильме
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Новости о фильме
19 октября 2022 12:00
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов
Фильмы и сериалы-головоломки с призраками, демонами и непредсказуемой развязкой.
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