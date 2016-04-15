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LoveTrue, 2016

2016 / США
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15 голосов
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О фильме

Три истории направляют к поиску более глубокого определения того, что же такое любовь. Режиссер и оператор Альма Харьель (ее дебют «Пляж Бомбей» — лауреат гран-при кинофестиваля Tribeca в категории документального кино) вновь доказывает, что реальные люди могут оказаться гораздо более трогательными персонажами, чем те образы, которые создают актеры игрового кино. Объединяя три разных истории из разных городов мира, она пытается разоблачить таинственную фантазию о настоящей любви. Ее камера следует за героями, показывая их прошлое, настоящее и будущее. Альма рассказывает истории трех реальных пар, живущих в разных концах США. На Аляске Блэйк и Джоэл верят в свое совместное будущее, несмотря на то, что она работает стриптизершей, а он сидит в инвалидной коляске. На Гавайях свободолюбивый парень по имени Коконат Уилли открывает для себя новые грани настоящей любви, узнав, что не является биологическим отцом своего сына. Виктория, которая пишет и сама исполняет свои песни, строит философские концепции о вере и верности. Она поет на улицах cо своим младшим братом, а их отец, недавно брошенный женой, аккомпанирует своим детям. Эти три истории направляют к поиску более глубокого определения того, что же такое любовь. Действие разворачивается на фоне гипнотического саундтрека, специально написанного группой Flying Lotus. В роли исполнительного продюсера фильма выступил Шайя ЛаБаф.

6.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 февраля 2017
Премьера в мире 15 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Альма Харель
Альма Харель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма LoveTrue 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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