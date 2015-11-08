Вива, 2015

Когда всё идет на продажу, в чем ценность любви? Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, незнакомец выныривает из толпы и наносит ему удар в лицо. Незнакомец — его отец Анхель, бывший боксер, который отсутствовал в его жизни 15 лет. Когда отец и сын сталкиваются с противоположными ожиданиями друг от друга, фильм становится историей любви, в которой люди борются за то, чтобы понять друг друга и снова стать семьей.