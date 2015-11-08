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Viva

Вива, 2015

2015 / Ирландия / Куба
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Когда всё идет на продажу, в чем ценность любви? Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, незнакомец выныривает из толпы и наносит ему удар в лицо. Незнакомец — его отец Анхель, бывший боксер, который отсутствовал в его жизни 15 лет. Когда отец и сын сталкиваются с противоположными ожиданиями друг от друга, фильм становится историей любви, в которой люди борются за то, чтобы понять друг друга и снова стать семьей.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 8 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Пэдди Бретнэк
В ролях
Гектор Медина
Хорхе Перугоррия
Луис Альберто Гарсия
Паула Андреа Али Ривера
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вива 2 постера
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