«Мандарин»: Рецензия Киноафиши

Золушка вернулась, и она будет мстить

Фильм «Мандарин» стал настоящей сенсацией фестиваля Sundance в 2015 году. До этого относящийся к пласту независимых режиссёров Шон Бэйкер был известен лишь в очень узких кругах, хоть и снимал полные метры с 2000 года. Однако с «Мандарином» для него случился большой прорыв – дело в том, что картина была полностью снята на камеру iPhone 5s (точнее, всего использовалось три смартфона), а после экспрессивно преображена яркими фильтрами. Таким образом, Шон Бэйкер подтвердил столь актуальную для нашего времени теорию о том, что, любой человек может снимать кино – для этого достаточно лишь взять в руки телефон.

Кадр со съёмок фильма «Мандарин»

Фильм рассказывает об одном дне из жизни темнонокожей проститутки-трансгендера по имени Син-Ди Релла, которая только что вернулась из тюрьмы. Во время встречи с лучшей подругой она узнаёт, что её парень (он же сутенёр) изменял ей, и тут же отправляется на поиски той самой девушки, чтобы совершить возмездие. Попутно зритель знакомится с маргинальными обитателями ослепляющего своим солнцем Лос-Анджелеса, а всё это бурное действие разворачивается в Рождество.

Кадр из фильма «Мандарин»

Пожалуй, это одна из самых эффектных снятых когда-либо рождественских историй, и дело тут не только в форме. От «Мандарина» исходит невероятный драйв, не дающий заскучать ни на минуту, он лишён каких-либо рамок, а его живые персонажи приковывают к себе всё внимание. Очень важно отметить, что это фильм – свободный от предубеждений, но это и не очередной излюбленный американцами гимн толерантности. Здесь нет никаких спекуляций, просто жизнь как она есть – со всеми её несправедливостями, драмами и неожиданными поворотами. Поэтому не стоит чересчур с опаской относиться к синопсису, так как в первую очередь это искренняя, заряженная эмоциями, форсированная история о настоящей дружбе, поддержке и взаимопомощи.

Кадр из фильма «Мандарин»

«Мандарин» Шона Бэйкера – это стопроцентное попадание в объектив современной реальности. За её темпом сложно угнаться, она постоянно меняется, в ней то и дело разрушаются и в клочья рвутся шаблоны, новые нормы сменяют другие, а линии между угнетателями и угнетёнными размываются. Режиссёр попутно предлагает зрителю свои услуги гида по самым разным субкультурам Лос-Анджелеса и делает это максимально отстранённо, не вставая ни на чью сторону, но в то же время с большой нежностью и симпатией к своим персонажам.

Кадр из фильма «Мандарин»

Герои этого эксцентричного зрелища требуют отдельного упоминания, так как они и есть сам сюжет. Важно отметить, что в фильме снимаются в основном непрофессиональные актёры, что придаёт ему ещё большую живучесть и проникновенность. Син-Ди в исполнении Китаны Кики Родригес, безусловно, является сердцем этой истории – то бьющимся слишком быстро, то замирающим, чтобы мы смогли прочувствовать всю его боль. Мии Тейлор, сыгравшей её лучшую подругу Александру, также удаётся покорить своим обаянием и не померкнуть на втором плане. Особенно сильной является сцена концерта в баре, когда Александра поёт лиричную песню, теплом разливающуюся по телу. К слову о музыке, ударный саундтрек фильма становится последним штрихом, довершающим его темпераментную натуру, наравне с актёрской игрой и уникальной манерой съёмки.

Кадр из фильма «Мандарин»

Безусловно, «Мандарин» во многом может оказаться провокационным для тех, кому свойственна нетерпимость к различного рода меньшинствам, однако он прежде всего говорит об общечеловеческих проблемах, которые свойственны каждому, вне зависимости от пола, цвета кожи, положения в обществе и сексуальных предпочтений. Более того, это настоящее чудо кинематографа, созданное, в основном, стараниями одного человека (Шон Бэйкер является режиссёром, автором сценария, продюсером, оператором и монтажёром), продемонстрировавшего поистине новаторский подход к созданию кино. И именно благодаря «Мандарину» сейчас мы имеем возможность посмотреть его не менее захватывающий «Проект “Флорида”».

Кадр из фильма «Мандарин»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Мандарин»