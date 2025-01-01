[первые строки]

Рассказчик [за кадром, перелистывая страницы книги] Добро пожаловать в Сабурбикон — город больших надежд и возможностей. Основанный в 1947 году, Сабурбикон был построен с обещанием процветания для всех. И всего за 12 лет он превратился из нескольких небольших домов в живое, дышащее сообщество со всеми удобствами большого города, но без шума и пробок. Сейчас здесь почти 60 тысяч жителей, у них есть свои школы, пожарная и полицейская службы. Торговый центр. Первоклассная больница. И даже свой собственный хор.