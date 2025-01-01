Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Субурбикон Цитаты из фильма Субурбикон

Цитаты из фильма Субурбикон

Gardner [своему сыну] Что ты думаешь, что знаешь, большой парень? А? Потому что я знаю многое. Вот что значит быть взрослым. Нужно принимать решения. Решения о том, что лучше для семьи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gardner Примите соболезнования.
Hightower Жизни? Да, наверное, он тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Рассказчик [за кадром, перелистывая страницы книги] Добро пожаловать в Сабурбикон — город больших надежд и возможностей. Основанный в 1947 году, Сабурбикон был построен с обещанием процветания для всех. И всего за 12 лет он превратился из нескольких небольших домов в живое, дышащее сообщество со всеми удобствами большого города, но без шума и пробок. Сейчас здесь почти 60 тысяч жителей, у них есть свои школы, пожарная и полицейская службы. Торговый центр. Первоклассная больница. И даже свой собственный хор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sloan [Повторяющаяся реплика] Думаешь, ты можешь нас еб###?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bud Cooper Я мог бы тебя прикончить в два счёта.
Gardner Я тоже могу тебя убить.
Bud Cooper [смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Взрывается мозг — но оторваться все равно невозможно»: «Тьму» называют самым сложным и красивым сериалом Netflix (рейтинг на КП — 8,1)
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше