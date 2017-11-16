США 50-х годов. Маленький городок Субурбикон славится спокойной жизнью: здесь все друг друга знают, дружат и помогают. Но внезапно происходит событие, всколыхнувшее общество — в городе впервые поселяется темнокожая семья Майерс. Жители возмущены и хотят всеми силами избавиться от нежелательных соседей. А на фоне происшествий общественных происходит личная трагедия — на дом Гарднера Лоджа (Мэтт Дэймон) нападают грабители. Они усыпляют всю семью хлороформом, что приводит к гибели…
Субурбикон
Люди - порочные существа, большинство не испещрено интеллектом, выше чем у прикроватной тумбочки, большинство людей не логичны, лживы и трусливы, такие заявления одни из главных лейтмотивов в фильмах по сюжетам братьев Коэнов. И чтобы это осознание приходило не так грустно, братья сдабривают свои фильмы изрядным количеством чёрного юмора, и не меньшим количеством абсурда, быстротой действия, чтоб сюжет нёсся как поезд, на зрителя. И вот Субурбикон, новый фильм братьев Коэнов, в содружестве с Джорджем Клуни.В нём всё те же основы, всё те же признаки фирменного стиля, так ценимый многочисленными фанатами и всем миром, но… что-то пошло не так, иначе как объяснить то, что я видел на экране. Конечно, не всё пошло под откос, тут можно успокоиться 🙂 И детективные нотки Субурбикона переходят в расследование кто же сплоховал на производстве фильма.
Сюжет явно тут ни при чём, он как всегда глубинный и хорош, в нём есть всё как мы любим от братьев Коэнов. Картинка и общая стилизация тоже вне подозрений, они чертовки хороши и смотрятся чудесно. Даже музыка и та норм, явно не музыка замедлила сюжет, так вяло и неспешно вводила зрителя в происходящее. Остаются режиссура и сценарий. Может быть Джордж Клуни перестарался или недостарался в постановке картины, и может он же недоработал в сценарии, а может Коэны тоже как-то в тексте недостарались… Актерам ведь говорят, что делать на площадке, и кстати они очень хороши в те немногочисленные моменты, когда есть действие.
Ох не знаю кто виноват 😉 а вот что делать, решать вам: смотреть ли Субурбикон или же нет. Всё-таки в нём есть все так любимые составляющие фильмов Коэнов, только совсем уж мало, маловато будет! Умножить бы абсурдизм, да возвести в степень чёрным юмором, прибавить темп и вышел бы шедевральный фильм об Америке 50х годов, со всеми её зашкварами про идеалы жизни и сегрегацией того времени, вкупе с присущим людям порокам, жестокости… ах как бы это всё бы смотрелось в стиле Коэнов, но увы, у нас как бы рыба, но мяса не хватает. Попробовать посмотреть Субурбикон можно с 16 ноября.Моя оценка фильма: 6 из 10
Была на подобном мероприятии второй раз. Как и в прошлый раз, впечатлила организация. Все продумано, есть, чем заняться в ожидании фильма. Интерактивная часть,одним словом, на высоте.
Отзыв о самой картине начну с плюсов:
- Влюблена в 50-ые, поэтому "картинка" очень порадовала.
- Для себя поняла, что даже если около твоей двери будет весь город, это совсем не гарантирует безопасность. Не стоит надеяться на людей, в общем
- Еще раз поняла, что у меня суперсемья.
О минусах:
- Затяянутое начало
- Не очень уяснила саму идею фильма. Для меня вся картина доказывает сказанное в начале утверждение. Мол, в маленьких городках так спокойно, что от этого сходят с ума. Стоил ли этот сомнительный тезис таакого доказательства?
Благополучный,тихий городок располагает теплым летом, соседями,что пекут яблочные пироги. Здесь все друг другу рады.Всё спокойно: люди играли в бейсбол, ходили в гости, покупали продукты и работали. Ситуация изменилась,когда рядом поселилась негритянская семья.Дом Гарднера грабят, убивают его жену-инвалида.Отец семейства разрешает въезд в дом сестры-близнеца погибшей супруги,страховая компания обещает пожертвования,покрывающие долги.Всё налаживается,но сын чует неладное.
Творческий дуэт настраивал зрителя на комедию с элементами экшена, где в центре забавный Дэймон в нелепых очках развлекает аудиторию ездой на детском велосипеде.За два часа симпатичный вдовец совершает метаморфозу в Патрика Бэйтмена.
Получился фильм, в который не хочется полностью погрузиться.
Сценарием занялись после дебютного фильма «Просто кровь», со временем идея ленты была отложена. Прошло 30 лет. Режиссеры успели снять восемь отличных лент, а также пять шедевров (Большой Лебовски;Старикам тут не место;Бартон Финк;Перекресток Миллера;Человек, которого не было). Джордж Клуни снял 5 режиссерских работ и сериал.
Внушительный набор талантов, не помог картине войти в список ожидаемых картин,стать претендентом на главные премии. Жюри Венецианского кинофестиваля лента не впечатлила.
Шестая режиссерская работа Джорджа Клуни, но первый фильм, в котором он, будучи режиссером, сам не снимается.
Черный юмор пробивал на нервный смех в парочке моментов.
Съемки команда начала еще до президентских выборов, когда мир был уверен, что Трамп не победит.
Костюмы, интерьеры проработаны до мелочей и создают необходимую атмосферу.
Хорошее кино о человеческих пороках и животных страстях. Не хочется полностью погрузиться из-за линейности, предсказуемости.
Клуни мечется между желанием заявить «о важном» и подурачиться, что проигрывает по всем фронтам.
Особенно хочется отметить игру юного Ноа Джуп - у него получилось раскрыть персонажа.
P.S. Харламов(озвучка) похож на пополневшего Дэймона.
Вновь одноэтажная Америка 50-х и леденящие душу ужасы, происходящие за окнами нарядных тихих домиков. Посыл не нов: вспомним тот же «Твин Пикс» или «Степфордские жены». Милые улыбчивые вежливые люди могут превратиться в страшных монстров, не останавливающихся даже перед убийством собственного ребенка, если на кону стоит солидный куш. А если речь идет о рассовой ненависти, то колья и камни в руки берут уже все жители городка…и «выдавливают» из «Субубрикона» этих негров. Да, через 40 лет ситуация поменялась с точностью до наоборот: в Йоханесбурге, например, теперь белые живут в охраняемых кварталах, за пределы которого выходить пешком очень опасно, только на такси. А в США нынче неприлично слово «негр»: политкорректным считается только «афроамериканец». Если с рассовой ненавистью хотя бы «с фасада» американцам справиться удалось (кто там знает, что у них таится за белоснежными улыбками), то с алчностью - не получилось! Великая американская мечта – богатство и успех не изменилась за все 300 лет существования государства. И цель очень часто оправдывает любые средства. Классики американской литературы поднимали эту тему задолго до кинематографа: вспомним того же Теодора Драйзера с его «Американской трагедией». Но, как мне показалось, если бы Клуни – режиссер и братья Коэны (авторы сценария) не объединили такие глобальные темы в одну картину, то фильм вышел бы более цельным что ли… Впрочем, картина сделана профессионально и хотя, как тут справедливо пишут, предсказуема, держит в напряжении до самого конца. Да, минут через 15 от начала понимаешь, что добропорядочный семьянин - главный герой картины вовсе не так уж добропорядочен, а состоит в заговоре с бандитами, убившими его жену, но…как интересно события начинают развиваться дальше! И как феерично играют актеры. А, собственно, они и не могут играть по другому: в главных ролях Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Марсианин»), Джулианна Мур («Большой Лебовски», «План Мэгги»). Не отстает от них в мастерстве и маленький Ноа Джуп, сыгравший сына главного героя – единственный, пожалуй, положительный персонаж в картине. Ради них стоит смотреть картину!
Комедией этот фильм назвать не могу, скорее, это хорор -драма с элементами черной комедии… Грустно и тоскливо становится на душе к концу просмотра, надежду дает финальная сцена, где оба мальчика ( у черных соседей главного героя, приезд которых всколыхнул волну рассовой ненависти в городке, также есть сынишка) играют вместе…хотя надежду призрачную: понимаешь, что психика обоих мальчиков вряд ли останется нормальной после произошедшего с их родителями, но, увы, дети отвечают за грехи родителей…
Как всегда показ был организован «Киноафишей» на высшем уровне: было чем заняться до просмотра: и приветственные напитки и вкусности от фирмы «Лянеж», и викторина перед сеансом с ценными призами ответившим…И фотоссесия, как же без нее! Да и открыли для себя новый кинотеатр на родном Васильевском острове.
Картина показывает эффект "бумеранга" и "что посеешь, то и пожнешь".
Второй аспект, что общество этого маленького городка увлечено мнимыми проблемами, и никто не замечает реально опасных соседей, абсурд стадного эффекта и стереотипов. Актеры старались, но в целом мнение о фильме осталось спорным.. Как писалось выше, предсказуемый сюжет и большое собрание пороков на одну семью (предательство, заговор, измена, убийство и т.д.) немного разочаровывает, хоть и все получили по "заслугам".. Получается поговорка " в тихом омуте черти водятся" это про этот городок и в частности семью Лоджа, не верьте глазам своим и ушам своим, все совсем не так, как вам кажется. Фильм на один раз (ИМХО).
Звезда экрана Джордж Клуни известен ещё и тем, что периодически любит вставать по другую сторону камеры и самостоятельно ваять фильмы. Новое его творение в качестве режиссёра называется "Субурбикон" и рассказывает оно о шокирующих событиях, произошедших в конце 50-х годов XX века в тихом маленьком городке, будто сошедшим с рекламного плаката. Вокруг сплошная благодать - красивые и уютные домики, интеллигентные семьи из миддл-класса. Но за кажущимся лоском внешней оболочки таится зловещая суть нутра такого среза общества.
В главной роли Мэтт Дэймон, воплотивший образ типичного американского семьянина тех лет: основательного, серьёзного, без намёков на какую либо предосудительность. Живёт он со своей женой, прикованной к инвалидной коляске, её сестрой-близнецом (роли обеих блестяще исполнила нестареющая Джулианна Мур) и сыном препубертатного возраста. Вскоре после того, как рядом с ними поселяется чернокожая семья, начинается череда странных и не очень приятных событий...
Сценарий картины написали братья Коэны. Здесь мы видим их типичные темы, включая наказание, которое терпят люди, рискнувшие преступить закон. Всё это разбавляется едкой сатирой на общество двойных стандартов. Клуни, конечно, парень талантливый, только в режиссуре ему всё же чего-то не достаёт. Был в своё время стильный чёрно-белый фильм "Доброй ночи и удачи", где талант его как постановщика раскрылся очень даже неплохо, но после совершенно нелепых "Охотников за сокровищами" появились серьёзные опасения в качестве "Субурбикона".
Но опасения оказались напрасными. "Субурбикон" получился добротным и более целостным фильмом. Да и хотелось бы потом оценить его в оригинальном звучании, ибо дубляж наверняка многое "убил". Чего стоит хотя бы тот факт, что персонажа Мэтта Дэймона дублировал Гарик Харламов.
Притча о том, что "коготок увяз - всей птичке пропасть" и том, что зло в конце концов пожирает само себя, рассказана мастерски. Понятно, что Джордж Клуни был и остается прежде всего актером, но режиссер он вполне приличный, относящийся с особым вниманием - сказывается "первая профессия" - к актерам, кастинг превосходен, особенно точное попадание - Джулианна Мур. Саспенс держит на протяжении всего фильма, идеально воссоздана стилизованная картинка и атмосфера идеального американского городка городка в глубинке 1950-х. Сценарий братьев Коэнов, говорят, основан на реальных событиях, но отдельные сюжетные ходы всё же отдают некоторым неправдоподобием, а иные режиссерские решения отличает слишком уж наглядные простота и предсказуемость: злодеи уж слишком злодейские - будто взятые из комиксов, а облик одного из негодяев - будто списан со знаменитого и, вероятно, известного всей Америке Аль Капоне. Не хватало внятного запоминающегося саунд-трека - см., например, "Криминальное чтиво" и каких-то парадоксальных сценарных и режиссерских ходов, но, с другой стороны, задачу свою - рассказать, показать, что "горе тому, через кого зло приходит в этот мир", Джордж Клуни рассказал, и фильм состоялся.
“Субурбикон” - новый криминальный триллер от Джорджа Клуни. Проект был создан при поддержке Итана и Джоуэла Коэнов, работавших над такими шедеврами как “Большой Лебовски”, “Старикам тут не место” и выступали продюсерами сериала “Фарго”. Режиссер и сценаристы уже не в первый раз создают совместные проекты. В числе их картин “О где же ты, брат?”, “После прочтения сжечь”, “Невыносимая жестокость” и “Да здравствует Цезарь”.
Сюжет вертится вокруг, казалось бы, типичной американской семьи. Муж, которого играет Мэтт Деймон, работает обычным "офисным планктоном". Блондинка-жена, в исполнении Джулианны Мур вечно недовольная жизнью и судьбой и сын, обычный мальчишка, который любит играть в бейсбол и еще не испорчен жестоким и прагматичным миром. Они живут в ничем не примечательном, тихом и спокойном районе под названием “Субурбикон”. Но, как выясняется, каждый из членов этого небольшого сообщества имеет свои скелеты в шкафу.
В картине можно выделить две основные сюжетные линии - личную семейную драму и проблемы интеграции афроамериканцев на рубеже 50х годов в “белый” пригород Америки. Приезд супруов Майерсов заставляет показать “изнанку” общества, не готового принимать “цветные” семьи. Местные жители сплочаются против общего "врага", готовые на различные подлости ради изгнания чуждых им людей. Мать главного героя с неодобрением замечает, что с приездом таких соседей цены на собственность в Субурбиконе резко упадут.
Отметим, что по прошествии нескольких десятков лет ситуация практически не изменилась. В США по-прежнему существуют районы, поделенные по расовому признаку, хотя, безусловно, отношение людей к расовой дискриминации уже далеко не на уровне начала 50-х годов.
Но не только жители городка имеют неприглядные мотивы и совершают антиморальные поступки. Главные герои, на судьбу которых делается соновной упор повествования, также не являются такими белыми и пушистыми, какими кажутся на первый взгляд. У отца семейства есть свои незаконченные дела с преступными авторитетами. Разборки между оппонентами приводят к череде опасных, зачастую даже смертельных ситуаций. Фильм показывает, что за прозрачным занавесом идиллии может скрываться непроглядная тьма и мрак. В фильме все не то, чем чем хочется казаться. Клуни расскрывает корыстную исущность людей, которые стремятся исключительно к собственному счастью. Однако, худшие действия персонажей мотивированы благими намерениями.
Две сюжетных линии неразрывно связаны друг с другом и ведутся одновременно. Накал страстей и развязка подходят к своему разрешению в одно и тоже время. Джордж Клуни затронул в своей новой картине много философских вопросов. Он не разделяет людей на хороших и плохих. Каждый из персонажей совершает поступки за которые их можно и похвалить, и осудить. Каждый сам выбирает жизненный путь, цель и способы, которыми он будет ее добиваться. Обстоятельства - это всего лишь ширма, которой прикрываются люди, оправдывая себя за тот или иной сделанный выбор.
Кто-то скажет, что в конце фильма зрителя ждем своеобразный “хеппи-енд”. Но это утверждение спорно. Нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать как произошедшие события повлияют на судьбы “спасшихся”. Фильм заставляет задуматься над человеческой жизнью. Как писал Достоевский в одном своем произведении: “тварь ли я дрожащая или право имею?”. А на что пойдете вы, в поисках аморфного ощущения свободы и счастья? Могу вас уверить, что фильм однозначно достоин того, чтобы сходить на сеанс в кино. Он оставляет неоднозначный осадок на душе, но вместе с тем дает надежду на лучшее будущее. Этот фильм о том, как можно избежать … участи, учит на ошибках персонажей обдумывать не только действия, но и последствия. Ведь с каждым поступком тебе придется жить. Пойдешь ли ты на сделку со своей совестью решать только тебе. И, главное, важно помнить - никогда не поздно остановиться.
Субурбиикон фильм неоднозначный: с одной стороны интересная завязка, хороший актерский состав, приятная глазу картинка и музыкальное сопровождение, чувствуется, что картину создавали с любовью, но к сожалению этого оказалось недостаточно!
Фильм пытается совмещать в себе такие жанры как: детектив, комедию, криминал, и к сожалению ни там не тут у него не получается в должной мере зацепить и удержать внимание зрителя.
Детективная составляющая фильма очень слабая и предсказуемая на 20 минуте ленты сразу же становится понято дальнейшее развитие истории. Хороших шуток мало, и те что были заспойлерили в трейлере. Хотелось бы побольше черного юмора уровня Квентина Тарантино.
Но это не значит, что фильм плохой! В нем есть свои сильные стороны, такие как хорошая игра актеров, отлично воссозданная эпоха 60-х годов и социальный подтекст на целенный на жителей США.
По итогу могу сказать, что один раз фильм можно посмотреть, но пересматривать вы вряд ли будете.
обязательно посмотрите! Схожая тема в исполнении гениального режиссёра!
Конкретно в "Субурбиконе" хорошо раскрыта тема расовой неприязни, которая доходит до полнейшего абсурда. Но и сами белые люди, между собой, не очень-то приветливы, и в семье, где чисто внешне царит полная идиллия, дело доходит до страшной трагедии. Мысль режиссёра отлично сформулирована в финале. 2 ребёнка - белый и чёрный - продолжают дружить, играют. Потому что для любви и дружбы не важен ни цвет кожи, ни какие-либо глупые предрассудки.
Спросите человека: «В чем смысл жизни?», - и быстро услышите столько версий, что немедленно взорвется голова. Думаю, не стоит объяснять, что у каждого человека свои цели, свои мотивы и свои пожелания - это и так каждому понятно. Стоит донести, что все это может обрушится в один единственный момент, когда в вашу жизнь вламываются люди, которым нет дела ни до своей личной жизни, ни до жизни окружающих. Для них важны иные ценности, в приоритете которых стоят грабеж и убийства.
«Субурбикон» - это легкий для восприятия фильм. Не ждите от него круто навороченного сюжетного диалектизма, который бы удивлял с каждой новой информацией. Сюжет рассказывает нам о славном городе Субурбикон, который царит свободой и мирным населением. Все меняется после того, как в него въезжает чернокожая семья Майерсов - жители оказываются настолько нетерпеливыми, что устраивают новосельцам настоящий ад. Совместно с этим событием, в доме Гарднера Лоджа совершается нападение, которое в корне меняет мировоззрение хозяина хижины. Став свидетелем смерти своей жены, Гарднер понимает, что быть идеалом - не значит быть простаком, о которого стоит вытирать ноги. Казавшийся с виду мирный житель начинает открываться обществу совсем, с другой стороны.
Стоит повториться: «Не ждите ничего восхитительного, иначе Ваши ожидания быстро окунут Вас в бездну безнадёжности». Увидев внушительный список каста картины, можно было ожидать смелого выдвижения фильма на ведущие награды кинематографа, высокого ажиотажа со стороны зрителей, но на деле все оказывается не так. Каждый персонаж силён поодиночке, но ничего яркого не представляет в работе с партнёром. Сама картина скучна то ли от самих персонажей, то ли от невзрачного написания сценария, который не позволяет масштабу ленты разрастись до небывалых высот. На некоторых эпизодах так и вовсе тянет в сон и не потому, что просто хочется спать (это было бы банально), а потому, что моменты фильма ужасны до такой степени и поделать с этим ничего нельзя. Сценарий, между прочем был написан в конце восьмидесятых годов. Но до наших дней дошел с измененным почерком Джорджа Клуни и его друзей Джоэла и Итана Коэнов. Так ли сильно порезал обладатель Оскара изначальную версию или сценарий и без того был таковым? Скорей второе, нежели первое, ибо резать там было особо нечего.
Единственное, что здесь может понравиться (с мозговой точки восприятия) – это сюжет. Да, возможно, сверху можно увидеть, что сценарий в каком-то смысле обругивается, но по большей части, сюжет – это изюминка фильма. Клуни не пытался сделать из него какой-то детективный триллер – в «Субурбиконе» всё очень просто. Умысел картины прочитывается с самого начала - кому выгодно, зачем это было сделано и так далее. На фоне всего этого хорошо раскрываются характеры главных героев. К примеру, Гарднер Лодж создает двоякое ощущение. Ему хочется сочувствовать (из-за великолепной игры Мэтта Дэймона), но сам герой – что-то с чем-то. Вроде бы старается что-то сделать, но попытки тщетны, а усилия смешны. И смех, и грех, да только, правда не смешно.
Вердикт. «Субурбикон» - это картина на вкус и цвет самого зрителя. Что бы плохого не писали про картину в сети, а про неё сейчас изливается о-го-го, как много чего, хотя бы один раз её стоит увидеть. Не надейтесь на шедевр и получите хорошие впечатления от увиденного, по крайней мере, от игры актеров точно.
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