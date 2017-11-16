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США 50-х годов. Маленький городок Субурбикон славится спокойной жизнью: здесь все друг друга знают, дружат и помогают. Но внезапно происходит событие, всколыхнувшее общество — в городе впервые поселяется темнокожая семья Майерс. Жители возмущены и хотят всеми силами избавиться от нежелательных соседей. А на фоне происшествий общественных происходит личная трагедия — на дом Гарднера Лоджа (Мэтт Дэймон) нападают грабители. Они усыпляют всю семью хлороформом, что приводит к гибели…