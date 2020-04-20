Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться

Талантливо перенести книгу на экран удается не каждому режиссеру. Часто авторы романов ссорятся с постановщиками, реже – находят общий язык. Библиофилы, конечно, всегда могут сказать: «Книга лучше!» и будут правы. «Киноафиша» выбрала случаи, когда фильм получился не хуже своего литературного первоисточника.