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Владимир Бортко
Владимир Бортко
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Владимир Бортко
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Дата рождения
7 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Владимира Бортко
Родился 7 мая 1946 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Бортко
О любви
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
Душа шпиона
детектив, драма
2015, Россия
6.0
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Афганский излом
драма, военный
1990, СССР / Италия
7.0
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Единожды солгав
драма
1987, СССР
6.0
Блондинка за углом
мелодрама, комедия
1984, СССР
6.0
Мой папа — идеалист
драма
1980, СССР
5.0
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