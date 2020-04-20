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Владимир Бортко

Владимир Бортко
Владимир Бортко
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Дата рождения
7 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Владимира Бортко

Родился 7 мая 1946 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Владимира Бортко
О любви
О любви
драма, мелодрама 2017, Россия
7.0
Душа шпиона
Душа шпиона
детектив, драма 2015, Россия
6.0
Тарас Бульба
Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.0
Афганский излом
Афганский излом
драма, военный 1990, СССР / Италия
7.0
Собачье сердце
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
8.0
Единожды солгав
Единожды солгав
драма 1987, СССР
6.0
Блондинка за углом
Блондинка за углом
мелодрама, комедия 1984, СССР
6.0
Мой папа — идеалист
Мой папа — идеалист
драма 1980, СССР
5.0
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12 сентября 2018 17:11
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