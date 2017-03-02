«О любви»: Рецензия Киноафиши

Любовь по вторникам

Красивая девушка по имени Нина (Анна Чиповская) верит в сказку. Она вышла замуж за своего профессора-китаиста Александра (Алексей Чадов), и полагая, что он ее принц, живет не в самых лучших условиях. У них небольшая квартира в ипотеке, живущая вместе с ними свекровь и серьезные финансовые ограничения. Однажды муж отправляет Нину вместо него в качестве переводчика на деловую встречу банка с партнерами из Китая. К тому моменту у них был просрочен платеж по ипотеке, поэтому Нине предстояло еще и поговорить по поводу долга. На встрече девушка знакомится с Сергеем (Дмитрий Певцов), который может решить их проблему с деньгами, благодаря чему вдруг стал куда больше смахивать на принца нежели ее бедный профессор.

Кадр из фильма «О любви»

В далеком 2004 году, знаменитый режиссер Владимир Бортко написал сценарий с таким вот интересными синопсисом. Задуманная история дошла до больших экранов только в 2017м году, и вот парадокс, она выглядит старомодной и очень актуальной одновременно. Господин Бортко ученик советской школы, что очень чувствуется в его искусстве. Если современные фильмы все чаще снимают в Москве, придавая тем самым глянец, динамичность и яркость, то местом действия «О любви» является Петербург, автоматически делая картину более серой, мрачной и реалистичной.

Кадр из фильма «О любви»

Город на Неве, пожалуй, и вовсе выступает в качестве вспомогательного персонажа. Поскольку Нина - петербурженка, то по умолчанию она становится задумчивой, романтичной и меланхоличной девушкой, в Москве ее героиня была бы активной работягой. И по мере развития событий в ее жизни, город подпевает ей своим состоянием. В начале мы наблюдаем пасмурную погоду и серость жизни Нины, когда она влюбляется в Сергея, в городе больше красок - наступает весна, холодное лето вторит внутреннему холоду героини в конце, когда она понимает, что ей нужно тушить свой пожар из чувств с помощью работы.

Кадр из фильма «О любви»

Фильм сейчас активно сравнивают с «Анной Карениной», но Бортко против такой параллели и в качестве прототипа Нины указывает героиню по имени Нора из «Кукольного домика» Генрика Ибсена. И связь с Ибсеном действительно куда более ощутима. Если «Кукольный домик» считают манифестом феминизма, то история Бортко - это ода любви русской женщины.

«В России женщины сильнее мужчин», «Вся Россия на бабах держится», «Она не нашла равного партнера, и многие женщины у нас его не находят» - говорит Владимир в интервью, продолжая возвышать женщину и после того как отгремела премьера. Примечательно, что если бы подобный сценарий написала женщина, то ее просто сочли бы феминисткой, которая в очередной раз хочет напомнить о силе дам и равноправии. Но в устах мужчины, Нина стала не феминисткой, а обычной женщиной, с бурей чувств которой не справляются слабые мужчины.

Кадр из фильма «О любви»

Вот так просто и честно мужчина-режиссер говорит о том, что современные женщины могут быть сильнее мужчин. И вовсе не обязательно бросаться под поезд, в 21 веке работа помогает забыть о неудачах в любви. Фильм рассказывает историю, но не указывает, что должен чувствовать зритель, и каков конец этого романа. Каждый взглянет на этот роман через призму собственного опыта. Кто-то сочтет главную героиню стервой, которая променяла бедного на богатого, а кто-то будет жалеть ее, понимая что на самом деле она жаждала любить и быть любимой как в сказке. И в отличии от сказок, режиссер не опускает занавес после «и жили они долго и счастливо», а показывает эту нелицеприятную правду о том, что чувства могут улетучиться в одночасье.

Кадр из фильма «О любви»

В итоге перед нами драма, претендующая на звание красивой, но печальной истории о любви одной женщины. Красотой тут пропитан как Петербург, так и эротические сцены, и особенно Анна Чиповская. Сейчас уже нелепо вспоминать, что эту роль могла сыграть Елизавета Боярская, пускай и коренная петербурженка, но уступающая Анне в красоте и чувственности. Забавно, что сам Бортко полагал, что это кино придется по вкусу более зрелым женщинам, но на деле оказалось что его целевая аудитория - это молодые девушки. Мне же кажется, что возраст вообще не играет роли. Всем от 18 и до бесконечности, а главное не только женщинам, но и мужчинам (желающим лучше познать психологию женщин), этот фильм можно посмотреть одним весенним вечерком. «О любви» не может оставить равнодушным, потому что это не история для кино, это наша жизнь, реальность, это правда о чувствах.

Бариева Лилия

В российском прокате с 23 марта 2017 года Расписание и покупка билетов на фильм «О любви»