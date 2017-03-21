Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
О любви. Трейлер
О любви. Трейлер
1
1
🧡
2
👏
1
🥺
🤔
🥱
2
Дата публикации: 6 февраля 2017
О любви
– первый трейлер
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Валентин
21 марта 2017, 21:23
Оценка
Очень странный фильм, с двояким ощущением.
С одной стороны, режиссёр картины Владимир Бортко рассказал жизненную историю о женщинах, современных реалиях отношений, о современной любви.
А с другой стороны, смотрится, ощущается всё это... вторично, похоже на те женские сериалы, идущие сплошняком по первому, второму, третьему, десятому каналам. На такое впечатление наводит и манера съёмки, и сам сюжет, и в особенности музыка (о как же она режет слух своей телевизионностью !), и Дмитрий Певцов с Александром Лыковым.
Разряжают эту сериальность некоторые пикантные сцены (вот они, вай, как хороши) и красоты Питера.
Но, увы, по моему мнению, это не спасает фильм в потоке современных голливудских историй любви.
Хотя сто процентно фильм понравится тем женщинам и может мужчинам за определённым возрастом :) , которые смотрят телевизор и эпизод за эпизодом следят за нелёгкой и одинаковой из сериала в сериал судьбинушкой одинаковых сериальных женщин и мужчин. А таких людей у нас в стране ого-го как много...
21 марта 2017, 21:23
5
0
Ответить
Vladimir Ivanovich Ivanov
27 марта 2017, 01:43
Оценка
Рекомендую посмотреть. Подробнее готов поделиться с теми, кто уже посмотрел.
27 марта 2017, 01:43
4
0
Ответить
Kira Ermolaeva
29 марта 2017, 14:08
Оценка
Нетипичный Чадов в фильме о женском счастье
Пошла на фильм, так как очень люблю Чадова! И могу сказать одно — он в этом фильме предстал в своём нестандартном амплуа, нигде не видела его таким! Любимый мною «засранец» превратился в скромного профессора, проповедающего правила любви.
Порадовала и Аня Чиповская, которая показала в своей героине всю тяжесть ноши женщины — сложность выбора, внутреннюю силу, энергию и решения, за которые она способна отвечать. Уверена, все женщины, которые сталкивались с изменами, поймут ее.
В целом, пара Чадов-Чиповская очень гармонична на экране. Да и сама история совсем не банальна, какой может показаться в первые пол часа фильма.
Тонкая грань между любовью и договором, о которой говорят герои Чадова и Чиповской, как никогда лучше раскрыта в фильме: есть и переживания, и предательство, и грех, и вина — все составляющие кино, заставляющего не только задуматься, но и сопереживать «любви» главных героев.
Наивная студентка Нина, переживающая внутри себя «а та ли это любовь», профессор-китаист, собирательный образ которого хранит внутри себя и «правильность» и «эгоизм» и очаровательный банкир, соблазняющий главную героиню на грех. Самое главное, что мы верим — верим главным героям, верим ситуации, в которой они оказались, чувствам, поглащающим их сердце и душу.
Все, что делают главные герои происходит от сердца и искренне, нет надменной наигранности, присущей российскому кино. Сюжетная линия держит зрителя в напряжении — мы не ожидаем финальной развязки, но понимаем внутри себя, что сердце героев хранит любовь до сих пор.
Откровенные сцены, ярко снятые в фильме, только подчёркивают реалистичность картины. Современное общество готово к ним, а красивая съёмка только подчёркивает это искусство и чувства героев.
Сильные актёры, хороший сценарий и красивый петербург складываются в одну красивую картину, пронизанную сложными отношениями людей. Это может произойти и с нами: сейчас, завтра и на следующей неделе.
Конечно, такие горькие условности как кредит, богатый мужчина, готовый за деньги решить вопрос молодой семьи — кажутся немного стереотипными, но не то ли это, с чем мы сталкиваемся ежедневно?
И в конце-концов, фильм, как мне кажется, не совсем о любви, а о сильной женщине, способной своей внутренней силой преодолеть горе и обрести своё настоящее, женское счастье.
29 марта 2017, 14:08
3
0
Ответить
Дарья Битерякова
29 марта 2017, 14:46
Оценка
Прочитав какое-то количество отзывов о фильме «О любви» и удивившись иногда полным непониманием характеров и поступков героев (хотя, что называется – не для всех) хочу рассказать, как мне это понимается.
Значит так… Преподаватель восточного факультета С-Пб университета Александр (Чадов) работает над диссертацией, которая для него важнее всего на свете в том числе и важнее молодой красивой жены Нины (Чиповская) которая по совместительству еще и его студентка. А что, удобно… Любит ли он ее? Выясним в конце фильма, а пока он рассказывает ей о всеобщем договоре, существующем между людьми и которому надо следовать.
Любит ли Александра Нина? Думаю, что она искренне считает свое чувство к мужу любовью, ибо, как увы и много женщин, другого не испытывала. Семья живет в петербургской коммуналке в старом районе, который на 60% состоит из коммуналок и где живут «настоящие петербургские интеллигенты».
Катастрофа. Просрочен платеж за ипотеку. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Александр обвиняет в этом жену, он же корпит над диссертацией, а она ничего не делает кроме обучения. Жена плачет он ее утешает безотказным мужицким способом, и в утешение говорит, что попытается заработать денег на стороне. Жена спрашивает, как же диссертация? Что же, придётся поработать вдвое больше. Времени на это нужно много и Александр отправляет жену заменить его на переговорах в банк.
И вот в банке случается самая главная история в жизни Нины, жены интеллигентного аспиранта университета. Она полюбила. Сразу. С первого взгляда. Кого? Банкира! За деньги? Полный бред! Она полюбила Принца. Или того, кто им показался. Сергея. (Певцов)
Кто этот Сергей? Как не странно тоже вполне интеллигентный человек, окончивший два вуза, работающий с утра до вечера на износ. Который за своей работой, как не странно, не очень много видел. То есть видел то, что ему надо: самолеты, бумаги, бл..й, партнеров по работе, жену, с которой вместе не один десяток лет, сына которого любит… Пожалуй все. Не настоящее. А здесь явно другое. Почему бы не попробовать? Он делает Нине, что называется непристойное предложение. Нина, до этого зачаровано, сидя как в сказке в окружении свечей и хрусталя опускается на землю. Какой пошляк! Пошляк то он пошляк, но из головы не выходит. И используя предлог – необходимость платить за ипотеку, Нина идет на свидание к Сергею. Сергею искренне нравится Нина, но он хотел бы упорядоченных отношений и встреч, скажем по вторникам. Он явно не столь романтичен и тонок. Для Нины это холодный душ – какие вторники, вся жизнь рисовалась вместе. Для нее. Но не для Сергея. Нина убегает. Увы, потом возвращается, потому, что любовь. Любовь, а не деньги. А просто чувство, с которым нет сил бороться. Но когда она понимает, что она любит, а он, нет, и изменить это невозможно она пытается убить в себе ненужную любовь. Пусть и довольно оригинальным способом. В IXX веке – под паровоз, а в XXI – через постель. Прогресс, однако. Что же Нина будет как все. Любовь мешает. Грустная история. Но это хорошее кино. Потому что люди сложны. Потому, что актеры играют превосходно и передают малейшие оттенки чувств. Потому, что, пожалуй, это самое тонкое кино о любви в современном российском кинематографе.
29 марта 2017, 14:46
1
0
Ответить
Элен Погосян
29 марта 2017, 15:09
Оценка
Как редко в России снимают настоящее кино - не о выдуманных историях, а о жизненном. Не просто о любви, которой все по горло сыты, а о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о том что происходит в сердце.
Больше всего в данной картине мне понравилась героиня Марии Мироновой - мудрая женщина, поступившая так, как мы с вами в жизни не всегда можем поступить. Не зря говорят - «отпусти, если любишь». И, кстати говоря, именно этой мудрости не хватает герою Алексея Чадова, который пытается бороться за свою любовь, когда уже немного поздно.
Прочитала множество рецензий на фильм, и могу сказать, чо он именно о любви, а не о чем-то еще. Просто не о той, к которой мы с Вами привыкли в кино - красивой, яркой, со счастливым концом - а о реалистичной. Чье-то сердце разбито, а чье-то наоборот в счастье и тепле. Не так ли в жизни?
Герой Александра Лыкова не зря говорит во время отдыха на горнолыжном курорте - отдохни, развейся, заведи интрижку на стороне. Не так ли мы пытаемся убежать от проблем, которые настигают нас в реальной жизни? Этакий кризис.
Уверена, все справляются со своими внутренними демонами по разному, но фильм В. Бортко может научить многому: и то, как не стоит разбивать семьи и делать других несчастными из-за собственного эго или желания, или же как нужно и необходимо бороться за собственное счастье. И как хорошо, что режиссер оставляет это выбор нам, а не дает один простой ответ на то, как лучше поступить!
29 марта 2017, 15:09
3
0
Ответить
Кира Ротман
29 марта 2017, 15:41
Оценка
Сложный фильм для восприятия молодым зрителем, особенно теми, у кого небольшой опыт в "Любви".
Он не просто об отношениях, а о том, что в сердце. Искра в сердце женщины так сильно загорается, что рушит не просто собственную судьбу, но и жизни людей вокруг - будь то бывший муж, любовник или его жена - она рушит всех, что создать что-то новое.
А что в итоге? То, что и в жизни - ничего: пустота в сердце, непонимание себя в голове, поиски правильного и никакого "хиппи энда".
Очень жизненно и сильно, именно то, чего нам не хватает в последнее время в искусстве: искренность, жизненность и честность. Не только к нам, но между героями к друг другу.
Спасибо Анне Чиповской за Нину, как же хочется чтобы таких сильных, честных героев в кино было больше!
И Максиму Дунаевскому за музыку - она просто потрясающая! Не просто добавляет фильму изюминку, но и держит зрителя в напряжении.
Конечно, в любом случае есть то, что и не очень понравилось: история про ипотеку. Как то получается слишком уж совсем "как у соседки". Но когда речь идет о любви, это всего лишь мелочи:) В целом впечатление от фильма - очень хорошее! Спасибо за картину.
29 марта 2017, 15:41
0
0
Ответить
Ирина
3 апреля 2017, 02:33
Оценка
Фильм очень понравился. Ходили на закрытый кинопоказ в Люксор. Открыла для себя Чиповскую Аню. Прекрасные роли второго плана Лыков и Миронова.
3 апреля 2017, 02:33
1
0
Ответить
Тамара Бойцова
6 апреля 2017, 09:30
Согласна с предыдущими ораторами, фильм для Бортко очень нетипичный, и фильм больше "для женщин" и, как правильно заметили, что-то в своей жизни уже переживших. Сама пару раз всплакнула. Очень порадовал Алексей Чадов, у него давно не было таких ярких работ. Аня Чиповская еще раз подтвердила свой статус уже европейской актрисы, прекрасна и как героиня, и как актриса. Большое спасибо "вторым скрипкам": Александру Лыкову и Марии Мироновой, шикарно отыграли своих персонажей, которым веришь))) ну и ложка дегтя-это игра Певцова!!!!!(((( Не знаю, чем руководствовался режиссер, приглашая его на роль стареющего мачо, но у меня сложилось впечатление, что по старой памяти "Бандитского Петербурга". И когда видишь Певцова, выходящего из машины, и рядом его же телохранитель Доктор из "БД", возникает некое дежавю. Может это сделано намеренно, что этот банкир-герой из лихих 90-х, не знаю. Но вот кому не веришь в этом фильме абсолютно, это герою Певцова (ну в постельных сценах не подкачал, кстати за них-отдельный респект). Чиповская переигрывает его просто, как актера-новичка, да и герой-любовник из него никакой. Здесь должен был быть работа типа Михалковского Паратова, на которого смотришь, и понимаешь героиню, что отказать такому мужчине невозможно, его хотят все! Интересен финал в виде превращения почти тургеневской чистой барышни в сухую и холодную бизнес-леди. И не даром в финале героиня держится за сердце, как Кай в Снежной королеве, когда в сердце попадает ледяной осколок.....пытался оттаять, но реальность оказалась сильнее!
6 апреля 2017, 09:30
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.2
О любви
драма, мелодрама, 2017, Россия
Онлайн
01:12
Алиса в стране чудес
тизер-трейлер
01:08
Литвяк
тизер
02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
дублированный трейлер
00:54
Горыныч
тизер-трейлер
01:58
Рыжая Соня
дублированный трейлер
01:37
Финник 2
трейлер
01:44
Простоквашино
трейлер
01:27
Улыбка. Новый кошмар
дублированный трейлер
02:11
Эдем
дублированный трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
С одной стороны, режиссёр картины Владимир Бортко рассказал жизненную историю о женщинах, современных реалиях отношений, о современной любви.
А с другой стороны, смотрится, ощущается всё это... вторично, похоже на те женские сериалы, идущие сплошняком по первому, второму, третьему, десятому каналам. На такое впечатление наводит и манера съёмки, и сам сюжет, и в особенности музыка (о как же она режет слух своей телевизионностью !), и Дмитрий Певцов с Александром Лыковым.
Разряжают эту сериальность некоторые пикантные сцены (вот они, вай, как хороши) и красоты Питера.
Но, увы, по моему мнению, это не спасает фильм в потоке современных голливудских историй любви.
Хотя сто процентно фильм понравится тем женщинам и может мужчинам за определённым возрастом :) , которые смотрят телевизор и эпизод за эпизодом следят за нелёгкой и одинаковой из сериала в сериал судьбинушкой одинаковых сериальных женщин и мужчин. А таких людей у нас в стране ого-го как много...
Пошла на фильм, так как очень люблю Чадова! И могу сказать одно — он в этом фильме предстал в своём нестандартном амплуа, нигде не видела его таким! Любимый мною «засранец» превратился в скромного профессора, проповедающего правила любви.
Порадовала и Аня Чиповская, которая показала в своей героине всю тяжесть ноши женщины — сложность выбора, внутреннюю силу, энергию и решения, за которые она способна отвечать. Уверена, все женщины, которые сталкивались с изменами, поймут ее.
В целом, пара Чадов-Чиповская очень гармонична на экране. Да и сама история совсем не банальна, какой может показаться в первые пол часа фильма.
Тонкая грань между любовью и договором, о которой говорят герои Чадова и Чиповской, как никогда лучше раскрыта в фильме: есть и переживания, и предательство, и грех, и вина — все составляющие кино, заставляющего не только задуматься, но и сопереживать «любви» главных героев.
Наивная студентка Нина, переживающая внутри себя «а та ли это любовь», профессор-китаист, собирательный образ которого хранит внутри себя и «правильность» и «эгоизм» и очаровательный банкир, соблазняющий главную героиню на грех. Самое главное, что мы верим — верим главным героям, верим ситуации, в которой они оказались, чувствам, поглащающим их сердце и душу.
Все, что делают главные герои происходит от сердца и искренне, нет надменной наигранности, присущей российскому кино. Сюжетная линия держит зрителя в напряжении — мы не ожидаем финальной развязки, но понимаем внутри себя, что сердце героев хранит любовь до сих пор.
Откровенные сцены, ярко снятые в фильме, только подчёркивают реалистичность картины. Современное общество готово к ним, а красивая съёмка только подчёркивает это искусство и чувства героев.
Сильные актёры, хороший сценарий и красивый петербург складываются в одну красивую картину, пронизанную сложными отношениями людей. Это может произойти и с нами: сейчас, завтра и на следующей неделе.
Конечно, такие горькие условности как кредит, богатый мужчина, готовый за деньги решить вопрос молодой семьи — кажутся немного стереотипными, но не то ли это, с чем мы сталкиваемся ежедневно?
И в конце-концов, фильм, как мне кажется, не совсем о любви, а о сильной женщине, способной своей внутренней силой преодолеть горе и обрести своё настоящее, женское счастье.
Значит так… Преподаватель восточного факультета С-Пб университета Александр (Чадов) работает над диссертацией, которая для него важнее всего на свете в том числе и важнее молодой красивой жены Нины (Чиповская) которая по совместительству еще и его студентка. А что, удобно… Любит ли он ее? Выясним в конце фильма, а пока он рассказывает ей о всеобщем договоре, существующем между людьми и которому надо следовать.
Любит ли Александра Нина? Думаю, что она искренне считает свое чувство к мужу любовью, ибо, как увы и много женщин, другого не испытывала. Семья живет в петербургской коммуналке в старом районе, который на 60% состоит из коммуналок и где живут «настоящие петербургские интеллигенты».
Катастрофа. Просрочен платеж за ипотеку. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Александр обвиняет в этом жену, он же корпит над диссертацией, а она ничего не делает кроме обучения. Жена плачет он ее утешает безотказным мужицким способом, и в утешение говорит, что попытается заработать денег на стороне. Жена спрашивает, как же диссертация? Что же, придётся поработать вдвое больше. Времени на это нужно много и Александр отправляет жену заменить его на переговорах в банк.
И вот в банке случается самая главная история в жизни Нины, жены интеллигентного аспиранта университета. Она полюбила. Сразу. С первого взгляда. Кого? Банкира! За деньги? Полный бред! Она полюбила Принца. Или того, кто им показался. Сергея. (Певцов)
Кто этот Сергей? Как не странно тоже вполне интеллигентный человек, окончивший два вуза, работающий с утра до вечера на износ. Который за своей работой, как не странно, не очень много видел. То есть видел то, что ему надо: самолеты, бумаги, бл..й, партнеров по работе, жену, с которой вместе не один десяток лет, сына которого любит… Пожалуй все. Не настоящее. А здесь явно другое. Почему бы не попробовать? Он делает Нине, что называется непристойное предложение. Нина, до этого зачаровано, сидя как в сказке в окружении свечей и хрусталя опускается на землю. Какой пошляк! Пошляк то он пошляк, но из головы не выходит. И используя предлог – необходимость платить за ипотеку, Нина идет на свидание к Сергею. Сергею искренне нравится Нина, но он хотел бы упорядоченных отношений и встреч, скажем по вторникам. Он явно не столь романтичен и тонок. Для Нины это холодный душ – какие вторники, вся жизнь рисовалась вместе. Для нее. Но не для Сергея. Нина убегает. Увы, потом возвращается, потому, что любовь. Любовь, а не деньги. А просто чувство, с которым нет сил бороться. Но когда она понимает, что она любит, а он, нет, и изменить это невозможно она пытается убить в себе ненужную любовь. Пусть и довольно оригинальным способом. В IXX веке – под паровоз, а в XXI – через постель. Прогресс, однако. Что же Нина будет как все. Любовь мешает. Грустная история. Но это хорошее кино. Потому что люди сложны. Потому, что актеры играют превосходно и передают малейшие оттенки чувств. Потому, что, пожалуй, это самое тонкое кино о любви в современном российском кинематографе.
Больше всего в данной картине мне понравилась героиня Марии Мироновой - мудрая женщина, поступившая так, как мы с вами в жизни не всегда можем поступить. Не зря говорят - «отпусти, если любишь». И, кстати говоря, именно этой мудрости не хватает герою Алексея Чадова, который пытается бороться за свою любовь, когда уже немного поздно.
Прочитала множество рецензий на фильм, и могу сказать, чо он именно о любви, а не о чем-то еще. Просто не о той, к которой мы с Вами привыкли в кино - красивой, яркой, со счастливым концом - а о реалистичной. Чье-то сердце разбито, а чье-то наоборот в счастье и тепле. Не так ли в жизни?
Герой Александра Лыкова не зря говорит во время отдыха на горнолыжном курорте - отдохни, развейся, заведи интрижку на стороне. Не так ли мы пытаемся убежать от проблем, которые настигают нас в реальной жизни? Этакий кризис.
Уверена, все справляются со своими внутренними демонами по разному, но фильм В. Бортко может научить многому: и то, как не стоит разбивать семьи и делать других несчастными из-за собственного эго или желания, или же как нужно и необходимо бороться за собственное счастье. И как хорошо, что режиссер оставляет это выбор нам, а не дает один простой ответ на то, как лучше поступить!
Он не просто об отношениях, а о том, что в сердце. Искра в сердце женщины так сильно загорается, что рушит не просто собственную судьбу, но и жизни людей вокруг - будь то бывший муж, любовник или его жена - она рушит всех, что создать что-то новое.
А что в итоге? То, что и в жизни - ничего: пустота в сердце, непонимание себя в голове, поиски правильного и никакого "хиппи энда".
Очень жизненно и сильно, именно то, чего нам не хватает в последнее время в искусстве: искренность, жизненность и честность. Не только к нам, но между героями к друг другу.
Спасибо Анне Чиповской за Нину, как же хочется чтобы таких сильных, честных героев в кино было больше!
И Максиму Дунаевскому за музыку - она просто потрясающая! Не просто добавляет фильму изюминку, но и держит зрителя в напряжении.
Конечно, в любом случае есть то, что и не очень понравилось: история про ипотеку. Как то получается слишком уж совсем "как у соседки". Но когда речь идет о любви, это всего лишь мелочи:) В целом впечатление от фильма - очень хорошее! Спасибо за картину.
Авторизация по e-mail