Наша рецензия

Красивая девушка по имени Нина (Анна Чиповская) верит в сказку. Она вышла замуж за своего профессора-китаиста Александра (Алексей Чадов), и полагая, что он ее принц, живет не в самых лучших условиях. У них небольшая квартира в ипотеке, живущая вместе с ними свекровь и серьезные финансовые ограничения. Однажды муж отправляет Нину вместо него в качестве переводчика на деловую встречу банка с партнерами из Китая. К тому моменту у них был просрочен платеж по ипотеке, поэтому Нине предстояло еще и…