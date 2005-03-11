Оповещения от Киноафиши
Постер фильма История Уэнделла
5.9 Рейтинг IMDb: 5.5
История Уэнделла

История Уэнделла

The Wendell Baker Story 18+
О фильме

У техасского весельчака Уэнделла есть все, что необходимо человеку для счастья: крыша над головой, любящая девушка, машина, верный друг и преданная собака. Но все это он теряет в один день, отправившись в тюрьму, за подделку документов для мексиканских эмигрантов.

Когда, выйдя на свободу, Уэндел обнаруживает, что от него ушла любимая девушка и жизнь не сулит ему поблажек, он устраивается в дом престарелых, чтобы забыть прошлое и начать все с чистого листа.

Но вскоре он узнает, что в приюте над бедными стариками издевается наглое и бессердечное начальство. Находчивый Уэнделл намерен восстановить справедливость, а благодарные подопечные помогут ему вернуть его любимую. Смелые планы! Но осуществить их будет непросто…

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 марта 2005
Дата выхода
11 марта 2005 Россия 16+
1 ноября 2005 Великобритания 12
11 марта 2005 Казахстан
3 августа 2005 США
11 марта 2005 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $153 169
Производство Möbius Entertainment, MHF Zweite Academy Film, Franchise Pictures
Другие названия
The Wendell Baker Story, A Wendell Baker balhé, Historia Wendella Bakera, Katadikos tou erota, Ladrão que Engana Ladrão, Ladrão que Engana Ladrão..., Povestea lui Wendell Baker, Un caradura de confianza, Un penques de confiança, Vendelo Beikerio istorija, Wendellin stoori, Zgodba o Wendellu Bakerju, История Уэнделла, Историята на Уендъл Бейкър
Режиссер
Эндрю Уилсон
Люк Уилсон
Люк Уилсон
В ролях
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Ева Мендес
Ева Мендес
Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
История Уэнделла

