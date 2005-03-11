У техасского весельчака Уэнделла есть все, что необходимо человеку для счастья: крыша над головой, любящая девушка, машина, верный друг и преданная собака. Но все это он теряет в один день, отправившись в тюрьму, за подделку документов для мексиканских эмигрантов.



Когда, выйдя на свободу, Уэндел обнаруживает, что от него ушла любимая девушка и жизнь не сулит ему поблажек, он устраивается в дом престарелых, чтобы забыть прошлое и начать все с чистого листа.



Но вскоре он узнает, что в приюте над бедными стариками издевается наглое и бессердечное начальство. Находчивый Уэнделл намерен восстановить справедливость, а благодарные подопечные помогут ему вернуть его любимую. Смелые планы! Но осуществить их будет непросто…