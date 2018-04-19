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Super Troopers 2

Суперполицейские 2, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Безалаберные служащие патрульной полиции вновь отправляются на задание. Они провалили последнее дело, из-за чего все пятеро лишились работы. Кто-то подрабатывает на стройке, кто-то – на лесопилке. Но однажды они получат возможность вернуться на службу. Бывшие полицейские отправляются в Канаду, где на границе с Америкой происходит нечто странное. Кто-то меняет знаки, из-за чего канадские города оказываются на территории США.

  • Лента является продолжением картины «Суперполицейские». Разница между фильмами составляет 17 лет.
  • У этого проекта независимое финансирование. Деньги на съемки собирали на краундфандинговых платформах. На то, чтобы получить нужную сумму в 2 миллиона долларов, у создателей ушли всего одни сутки.
  • Частично ленту снимали у водохранилища в штате Массачусетс.
  • На мобильном у Мака стоит рингтон, который является песней из фильма 2004 года «Клуб ужасов».
  • Студия, которая продвигала фильм, до последнего пыталась скрыть дату премьеры. Однако исполнитель одной из главных ролей Стив Лемми случайно рассказал о ней, когда давал интервью. Раскрытие информации привело к проблемам у кинокомпании.
  • Режиссер не соглашался приступать к съемкам второй части, пока в ней не смогут принять участие все актеры из первой ленты.

Пятеро безалаберных патрульных, уволенных из полиции, собираются в Вермонте по просьбе бывшего шефа. Местный губернатор обещает вернуть героям работу, если они справятся с особым поручением. Разгильдяи пытаются подойти к заданию ответственно, но никак не могут обойтись без приключений.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 3 июля 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джей Чандрашекхар
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Стив Лемми
Джей Чандрашекхар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суперполицейские 2 2 постера
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Суперполицейские 2 смотреть онлайн

Суперполицейские 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:22
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саундтрек фильма Суперполицейские 2
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