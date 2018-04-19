Суперполицейские 2, 2018

Безалаберные служащие патрульной полиции вновь отправляются на задание. Они провалили последнее дело, из-за чего все пятеро лишились работы. Кто-то подрабатывает на стройке, кто-то – на лесопилке. Но однажды они получат возможность вернуться на службу. Бывшие полицейские отправляются в Канаду, где на границе с Америкой происходит нечто странное. Кто-то меняет знаки, из-за чего канадские города оказываются на территории США.
Пятеро безалаберных патрульных, уволенных из полиции, собираются в Вермонте по просьбе бывшего шефа. Местный губернатор обещает вернуть героям работу, если они справятся с особым поручением. Разгильдяи пытаются подойти к заданию ответственно, но никак не могут обойтись без приключений.