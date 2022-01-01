Наша рецензия

Даг Глатт (Шон Уильям Скотт) — первосортный дебил. Это не предосуждение и не главный лейтмотив фильма. Это простая человеческая черта рядового канадского парня, которому из-за природного простодушия и, в прямом смысле, пробивной силы однажды удалось стать тафгаем хоккейной команды. Но помимо низкого IQ, у Дага доброе сердце, поэтому крошить черепа и переламывать кости наш герой может только тем, кто этого действительно заслужил. С помощью этого благородного вышибалы несколько лет назад…