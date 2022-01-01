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Вышибала: Эпический замес Вышибала: Эпический замес
Киноафиша Фильмы Вышибала: Эпический замес Отзывы о фильме «Вышибала: Эпический замес»
Goon: Last of the Enforcers Вышибала: Эпический замес 2017 / Канада
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Вышибала: Эпический замес»

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Наша рецензия

Даг Глатт (Шон Уильям Скотт) — первосортный дебил. Это не предосуждение и не главный лейтмотив фильма. Это простая человеческая черта рядового канадского парня, которому из-за природного простодушия и, в прямом смысле, пробивной силы однажды удалось стать тафгаем хоккейной команды. Но помимо низкого IQ, у Дага доброе сердце, поэтому крошить черепа и переламывать кости наш герой может только тем, кто этого действительно заслужил. С помощью этого благородного вышибалы несколько лет назад…

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