«Вышибала: Эпический замес»: Рецензия Киноафиши

Железо в кулаках, лицо в крови, соперник — в мясо

Даг Глатт (Шон Уильям Скотт) — первосортный дебил. Это не предосуждение и не главный лейтмотив фильма. Это простая человеческая черта рядового канадского парня, которому из-за природного простодушия и, в прямом смысле, пробивной силы однажды удалось стать тафгаем хоккейной команды. Но помимо низкого IQ, у Дага доброе сердце, поэтому крошить черепа и переламывать кости наш герой может только тем, кто этого действительно заслужил. С помощью этого благородного вышибалы несколько лет назад «Горцам» удалось выбраться на первые позиции низшей хоккейной лиги. Но победа далась не малой кровью. Из-за чрезмерного количества полученных травм, Дагу пришлось уйти из спорта. Теперь он вынужден в холостую тратить свои силы в качестве страхового агента по настоянию своей любимой жены Евы (Элисон Пилл). Как ни крути нелюбимая работа травмирует здоровяка куда сильнее, чем десятки переломов, и Даг из двух зол выбирает меньшее. Теперь он намерен снова вернуться на лёд. К тому же, «Горцы» нуждаются в спасителе, потому что их капитаном стал отмороженный и неадекватный Андрес Кейн — тот самый малый, что окончательно вывел Глатта из игры, — а впереди у команды, пожалуй, самоубийственный матч с заклятым врагом Дага - Россом Рэа (Лев Шрайбер). И Вышибала вновь возвращается на лёд, чтобы бить жёстче, шутить грязнее и любить сильнее!

Кадр из фильма «Вышибала: Эпический замес»

На удивление, у Канады, для страны якобы одержимой хоккеем, не так много фильмов, раскрывающих тему этой самой национальной идеи. Разве что клиновый сироп разливается ручьями, а вот жанр спортивных драм и комедий находится в жёстком дефиците. Ситуацию не улучшают и существующие попытки воспеть свою физкультурную одержимость. Щёки толстокожих канадцев до сих пор окрашиваются в цветовые тона государственного флага за склизкую от розовых соплей мелодраму «Начальный бросок» 1971 года и абсурдный «Хоккейный мюзикл» (2010), затея которого могла родиться только в воспалённом вопиющими культурологическими извращениями разуме. В принципе, о тщетности попыток можно судить только по одному «Несносному мальчишке», где главными героями является парочка гомосексуалов, усыновившие 11-летнего рыжеволосого оторву, который мечтает стать хоккеистом.

Кадр из фильма «Вышибала: Эпический замес»

Но в 2011 году ситуацию в корни меняет Майкл Даус, который с размаху даёт по неокрепшим молочным зубам канадского спортивного кинематографа своим козырем — бронебойным хитом «Вышибала». Публика повалила в кинотеатры охотнее, чем на саму Канадскую Хоккейную Лигу. Да и в мире довольно серьёзную драму о дружбе и чести, которую почему-то создатели сочли за комедию, приняли довольно тепло. И вот, спустя шесть лет, любимец стадионов Даг Глатт снова ступает на лёд. И если вы думаете, что в первой части было слишком много крови и грубого юмора, то вы даже не представляете, как чертовски ошибались! «Вышибала: Эпический замес» (на деле, ближе по смыслу будет «Последний из защитников») движется отнюдь не по инерции в надежде нажиться на успехе своего старшего брата, как можно было опасаться. Это тот самый случай, когда сиквел оказался по-настоящему необходим. Хотя бы для того, чтобы вернуться к старым героям и проникнуться их откровенностью и идеями с новой силой. Пускай почти все персонажи — форменные дуболомы, но оттого их житейские проблемы (условные сокращение штата, даром не нужная работа, ответственность перед семьёй и друзьями, беременность любимой женщины) и внезапно проявляющиеся принципы воспринимаются так близко, что от сердца вовсе не отнять. И тут хоккей приобретает смысл не сколько спортивный, сколько идейный: Даг дерётся не только ради победы — он отстаивает своё право на выживание.

Кадр из фильма «Вышибала: Эпический замес»

На этот раз у режиссёрского штурвала стоит Джей Брушель, который по совместимости играет лучшего друга Дага Пата. И если в 2011 году Джей был известен по большей части как средний актёр эпизодических ролей в «Малышке на миллион», «Немножко беременна», «Солдаты неудачи» и «Ночь в музее 2», то к настоящему времени он окреп и поднаторел в сценарном и постановочном ремесле. Его сериал «Мужчина ищет женщину» оказался настолько эксцентричным, что негативными отзывами на него можно приятно удивить пару поколений нигилистов, и в то же время его покупают телеканалы и интернет-кинотеатры в большинстве стран с рекламными лозунгами на манер: «Такого вы ещё не видели!»

Кадр из фильма «Вышибала: Эпический замес»

Но от «Вышибалы» сюрпризов ожидать не стоит, если только приятных. Здесь собрано всё самое лучшее, что было в приквеле, и помножено натрое. И, нет, действие не превращается в фарс или «эпический замес» в худшем смысле. Чувство меры — вот за что хочется отвесить глубочайший поклон! Потому что вульгарный «мужланский» юмор не скатывается в чопорную пошлость, а остаётся должным и неотъемлемым элементом грубого спорта. Кровь фонтанирует, но умеренно, не превращая традиционную жестокость в фантасмагорический фокстрот ультранасилия Тарантино. И трагизма ровно столько, чтобы сопереживать, а не желать «выпить йаду» от псевдо-шекспировского пафоса. Поэтому на вопрос: «Быть или не быть «Вышибале»?» — отвечаем: «Быть!»

Евгений Антипин

В российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вышибала: Эпический замес»