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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Алексис Нэп
Алексис Нэп
Alexis Knapp
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Алексис Нэп
Alexis Knapp
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Дата рождения
31 июля 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Алексис Нэп
Родилась 31 июля 1989 года. Аллегейни, Пенсильвания, США.
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Фильмография Алексис Нэп
Идеальный голос 3
комедия, мюзикл
2017, США
7.0
Идеальный голос 2
мюзикл, комедия
2015, США
8.0
Импульс
триллер
2015, США
4.0
Аномалия
фантастика
2014, Великобритания
6.0
Ритуал
ужасы
2014, США
4.0
Любовь, секс и Лос-Анджелес
комедия
2013, США
5.0
Агент под прикрытием
боевик, комедия
2012, США
7.0
Идеальный голос
комедия, мюзикл
2012, США
7.0
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