Наша рецензия

Акапельный коллектив «Беллы» после распада встречается лишь на вечере выпускников. Пообщавшись, экс-участники решают снова объединиться, раз уж у большинства есть время и перерыв в карьерах. Немного освежив состав, так как у некоторых оказались другие планы, ветераны коллектива объединяются с молодыми дарованиями. Вместе они отправляются в путешествие по военным базам, где им предстоит вступить в борьбу с музыкальными коллективами, готовыми на все ради места на итоговом выступлении…