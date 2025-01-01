GarrettЯ для него больше сестра, чем ты когда-нибудь сможешь быть.
[Песня лавовой курицы Стива]
SteveЛа-ла-ла-лава. Ч-ч-ч-курица. Песня лавовой курицы Стива, да, это вкусно до чёртиков. О, мамасита, а теперь ты звенишь в колокол. Хрустящая и сочная, теперь ты — лакомство. О, суперостро — это лавовая атака!
[Положил руку на плечо Стива и посмотрел ему в глаза]
GarrettРасскажи мою историю песней. Пусть это будет металл, пусть будет тяжёлым, с настоящими инструментами.
Vice Principal MarleneМусорщик, да? Ну ладно — можешь запаковать меня в мешок и вынести на обочину в любое время. Только крышку нужно хорошо застегнуть резиновыми стяжками, потому что там полно енотов.
MalgoshaУ тебя никогда не будет счастья. В глубине души ты это знаешь. Надежда, мечта, творчество — всё это страдание.
SteveТы прав. Создавать труднее, чем разрушать. Поэтому трусы чаще выбирают чёрта.