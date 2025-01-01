Меню
Steve Куриный жокей!
[из трейлера]
Steve Я... Стив.
Steve Кремень и сталь!
Steve В детстве я тосковал по шахтам.
Steve Незер!
[из трейлера]
Steve .
Steve Ведро воды... Выпусти!
Steve Вхожу на полном ходу!
Henry Ух ты, он что, какой-то король?
[Свинья в короне проходит мимо — это камео Techoblade.]
Steve Нет. Это легенда.
Steve Жемчуг Эндера
Steve Сначала копаем, затем крафтим. Давайте майнить!
Steve Полноценный мужской сэндвич!
Steve Здесь можно сделать всё, о чём ты мечтаешь.
Steve Ты должен был быть героем, Брайан!
Garrett Хм, Герой Брайан? Думаю, мне нравится это имя.
Natalie Этот парень — настоящий мешок инструментов.
Garrett Garrett: Что это за штука?
Steve Steve: Это мой алмазный меч.
Waiter [к вице-директору Марлене и деревенщику] Вы закончили?
Vice Principal Marlene [о деревенщике] Нет, думаю, он швед.
Steve [Стив]
[о жителях]
Steve Им нравится давить буханку.
Steve Это... верстак!
Steve Большие старые красные штуки!
Steve Алмазная броня. Полный комплект!
Steve Курица-наездник!
Garrett Я для него больше сестра, чем ты когда-нибудь сможешь быть.
[Песня лавовой курицы Стива]
Steve Ла-ла-ла-лава. Ч-ч-ч-курица. Песня лавовой курицы Стива, да, это вкусно до чёртиков. О, мамасита, а теперь ты звенишь в колокол. Хрустящая и сочная, теперь ты — лакомство. О, суперостро — это лавовая атака!
[Положил руку на плечо Стива и посмотрел ему в глаза]
Garrett Иди с Богом. Это прощание, брат.
Natalie Нет, это не так.
Garrett Не смотри на неё — так и есть.
Garrett Расскажи мою историю песней. Пусть это будет металл, пусть будет тяжёлым, с настоящими инструментами.
Vice Principal Marlene Мусорщик, да? Ну ладно — можешь запаковать меня в мешок и вынести на обочину в любое время. Только крышку нужно хорошо застегнуть резиновыми стяжками, потому что там полно енотов.
Malgosha У тебя никогда не будет счастья. В глубине души ты это знаешь. Надежда, мечта, творчество — всё это страдание.
Steve Ты прав. Создавать труднее, чем разрушать. Поэтому трусы чаще выбирают чёрта.
