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Жили-были Жили-были
Киноафиша Фильмы Жили-были Отзывы о фильме «Жили-были»
Жили-были 2017 / Россия
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Жили-были»

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Живут себе в деревне Чудиновка четверо: вдовец, старый холостяк и семейная пара. Все примерно одного возраста – за шестьдесят. Затем остаются и вовсе трое: в алкогольном угаре муж лезет в электрический щиток и получает смертельный удар током. Такова невеселая завязка “деревенской” комедии Эдуарда Парри, показанной зрителю на фестивале “Окно в Европу”. Кадр из фильма “Жили-были” Что будет дальше, ясно едва ли не с первых минут –…

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Наталья Успешная 3 марта 2018, 16:22
Оценка
"Жили-были" - очень красивый, душевный, искренний фильм. Назвать его комедией в полном смысле этого слова нельзя, но в фильме много юмора! А как иначе? Актерский состав блестящий - Федор Добронравов, Роман Мадянов, Ирина Розанова. Они втроем сделали фильм. Для полноты картинки добавим шикарную природу Ленинградской области, аутентичную (вымирающую) деревеньку с деревянными домами, животных и детей - и получим блестящий фильм!

Фильм «Жили-были» о жизни трех одиноких стариков в богом забытой деревне. Там не ловит сотовая связь, магазин на колесах приезжает по расписанию, а старый старый трансформатор то и дело оставляет деревеньку без электричества. Но люди не хотят оттуда уезжать, потому что там и есть настоящая жизнь.

Перед фильмом Федору задали вопрос: О чем фильм? Он ответил, что фильм о любви и о дружбе. Так оно и есть. О любви к жизни. о любви к своему родному дому, о любви к природе и животным. О дружбе, которая только крепнет благодаря нелепым смешным ссорам. О взаимовыручке и бескорыстной помощи. И о людских характерах, которые вдали от цивилизации раскрываются в полной мере.

Фильм посвящается наши родителям. И его однозначно стоит посмотреть вместе с вашими мамами и папами. Когда вы в последний раз ходили куда-то вместе? Устройте себе семейный выходной, пригласите родителей в кино! Им будет очень приятно! А фильм не разочарует ;)
3 марта 2018, 16:22 Ответить
Полина Князева 3 марта 2018, 22:06
"Уеду - и с кем мне тогда ругаться?"
Фильм “Жили-были”, который уже совсем скоро выйдет в российский прокат, рассказывает о жителях богом (но не продавцом продуктов) забытой деревни с говорящим названием Чудиновка и, видимо, призван воскресить “эталонное” советское кино о добрых (добрых ли?), работящих, простых людях (просится слово “крестьяне” - а что, они ведь занимаются сельским хозяйством), только без пропаганды и наивности.
Герои фильма - люди уже в возрасте, то поколение, которые скоро исчезнет. Поколение людей, которые абсолютно все на свете делают сами - чинят телевизоры и крышу, хоронят своих умерших, разбирают тракторы, картошечку сажают, чинят трансформаторы, делают стрижку, рыбачат, возят больных в город и даже конструируют ветряные электростанции - как тебе такое, Илон Маск?

​​​​​​​Что же вышло из этой идеи?
Во-первых, это очень близкое зрителю кино - особенно визуально. Во одной из сцен главный герой Гриша сидит на “в парикмахерской” у своего друга и соседа. На плечи его накинута тканюшка - и тут я с удивлением и какой-то непонятно откуда взявшейся радостью поняла, что из точно такой же ткани с куколками и мишками я шила на уроке труда в пятом классе фартучек. И так во всем - домики, наросший на потемневших , покосившихся заборах мох, деревянные мостки, телевизор в одном углу с иконой, страшная, еще советская остановка и такие же автобусы. При этом такая, вроде бы, разруха, не вызывает отторжения, наоборот, на картинке глаз отдыхает.
Во-вторых, это неплохой по сюжету фильм. Камерная такая драма, только вот вместо замков (как у Шекспира), деревня на несколько человек, где один хочет быть с другим, но ему мешает третий. Классика. Только вот не совсем понятно - зачем он мешает-то? Дурачок совсем, что ли? Своего интереса у него вроде как нет. Да и сам Гриша как-то с бухты-барахты “влюбился”. И вроде диалоги хорошие, умеют люди и плакать, и смеяться, и ссориться, и плясать. Но чего-то не хватает. Признаюсь в своем бессилии - я не знаю, чего не хватает этому фильму, чтобы он по-настоящему тронул. Может, хотелось чуть больше проработки, чтобы избежать отрывочности?

Зато ему точно хватает юмора. Не слишком заумный, но и не тупой. Милые забавные сценки про шальную козу, переругивания и такие знакомые персонажи - например, страдающая деменцией теть Маруся, которая обязательно “приедет в деревню в следующем году”, раз уж ее дом еще стоит (нет). Отличный ход с неправильным использованием слов - вообще, речь у персонажей замечательная, от слова “замечать”. Даже шо-то пошокать захотелось.
А вот саундтрек как-то не порадовал - не очень приятный, на мой взгляд (слух), порой раздражает.
Конечно, фильм не только про деревню. Он и про город тоже - такой вот конфликт вейпа и сигареты. Герои сталкиваются с непониманием своих “городских” близких. Они незлые, в общем, люди, искренние, хорошие - как мы с вами. И нормальная связь и доставка суши на дом для них важнее.. чего? Что в этой деревне такого, почему герои там остались? Это же плохо, в конце концов, жить вдали от других - так очень легко махнуть на себя рукой. “Роковая” вот Татьяна совсем забыла о себе - а зачем себе нравиться, если из живых у тебя на дворе остались только свинья да гуси, - и очень грустно мне было смотреть, как сосед в ярости называет ее “отжившей”. Зато очень приятно посмотреть на симпатичный платочек, который она носит в финале вместо линялой косынки. Хороший ход, показывающий, как вырос персонаж, над собой, над метаниями между боевым “мне никто не нужен, справлюсь и сама” и ужасной тоской.

Да и остальные предсказуемо помирились и поняли, что не надо понапрасну обижать соседей.
​​​​​​​Особенно если вас троё на всю деревню :)

Подводя итоги: смешное, приятное, я бы даже сказала, семейное, кино, не претендующее на какую-то элитарность, очень искреннее, но, к сожалению, не без ляпов и других недостатков.
7,8 курей из 10.
P.S. герои пьют не водку, а коньяк! Вот это слом стереотипов! Так победим!
3 марта 2018, 22:06 Ответить
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