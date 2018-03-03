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Живут себе в деревне Чудиновка четверо: вдовец, старый холостяк и семейная пара. Все примерно одного возраста – за шестьдесят. Затем остаются и вовсе трое: в алкогольном угаре муж лезет в электрический щиток и получает смертельный удар током. Такова невеселая завязка “деревенской” комедии Эдуарда Парри, показанной зрителю на фестивале “Окно в Европу”. Кадр из фильма “Жили-были” Что будет дальше, ясно едва ли не с первых минут –…