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Киноафиша Дистрибьютеры Reflexion Films

Прокатчик Reflexion Films

О прокатчике

Организация Reflexion Films была основана в 2014 году. С тех пор основной функцией, осуществляемой компанией, является кинопрокат на территории России. В её каталог входят как игровые, так и документальные ленты, а также фестивальное и независимое кино. На международном рынке компания существует в качестве дистрибьютора и производителя документального кино.

Кроме того, Reflexion Films является организатором нескольких значимых для российского кинорынка фестивалей и событий, среди которых деловая площадка Московского Международного Кинофестиваля Moscow Business Square, индустриальный форум Kinopoisk Film Market, международный фестиваль Perform Film Festival и другие.

Фильмы
Тайна Карлоса Кастанеды
Тайна Карлоса Кастанеды
документальный 2019, Россия
0.0
Андрей Тарковский. Кино как молитва
Андрей Тарковский. Кино как молитва
документальный 2019, Россия / Италия / Швеция
0.0
Подвал
Подвал
драма 2018, Россия / Словакия / Чехия
0.0
Сказки о маме
Сказки о маме
документальный 2018, Россия
0.0
Выход
Выход
документальный 2017, Россия
0.0
Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало
Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало
документальный 2017, США
0.0
Пространство для жизни Роберта Уилсона
Пространство для жизни Роберта Уилсона
документальный 2017, США
0.0
Мешок без дна
Мешок без дна
драма 2017, Россия
0.0
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