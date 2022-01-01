Прокатчик Reflexion Films

Организация Reflexion Films была основана в 2014 году. С тех пор основной функцией, осуществляемой компанией, является кинопрокат на территории России. В её каталог входят как игровые, так и документальные ленты, а также фестивальное и независимое кино. На международном рынке компания существует в качестве дистрибьютора и производителя документального кино.

Кроме того, Reflexion Films является организатором нескольких значимых для российского кинорынка фестивалей и событий, среди которых деловая площадка Московского Международного Кинофестиваля Moscow Business Square, индустриальный форум Kinopoisk Film Market, международный фестиваль Perform Film Festival и другие.