«Очень плохие девчонки»: Рецензия Киноафиши

Неловкое веселье

В далеком 2006 году четыре подружки-соседки, пьяные и нелепо одетые, отрывались на студенческих вечеринках. Школа осталась позади, а взрослая жизнь только маячила на горизонте, но Джесс (Скарлетт Йоханссон), Элис (Джиллиан Белл), Фрэнки (Илана Глейзер) и Блэр (Зои Кравиц) наивно полагали, что их дружба будет длиться вечно. Время вносит свои коррективы, девчонки повзрослели и редко видятся. Свадьба Джесс становится поводом для встречи давних подруг. К компании американок присоединяется австралийка Пиппа (Кейт МакКиннон) – с ней невеста познакомилась в студенческие годы на стажировке. Наркотики, танцы, ревность, выяснения отношений и труп стриптизера в шкафу идут в комплекте.

Кадр из фильма «Очень плохие девчонки»

В комедии «Очень плохие девчонки» очень пошлые и избитые в своей пошлости шуточки пестрят почти на каждом шагу, отважно завоевывая для героинь фильма привилегию «не быть хорошей девочкой» – той, кому по рождению положено вести себя исключительно правильно и рассудительно. Уже на первых минутах бой за то, кто круче - «мальчики или девочки», режиссер Люсия Аньелло ставит в декорациях пресловутой студенческой пьянки. Но вступают в этот бой не самые популярные парни и девушки, а те упоительно странные персонажи, которые не боятся быть собой и, кажется, наслаждаются дозволенной свободой. «Схватка» между ними похожа на забаву, чей «легкий» эротический подтекст тонет в веселье подвыпивших подруг.

Кадр из фильма «Очень плохие девчонки»

Аньелло без стеснения заигрывает с гендерными стереотипами, выворачивает их наизнанку и посмеивается над ними настолько незлобно, насколько это возможно в фильме, сюжетообразующим элементом которого является труп «настоящего самца», по неосторожности убитого одинокой женщиной, явно страдающей от нехватки мужского внимания и простой душевной близости даже с теми, кого она считает своими друзьями. Безбашенный девичник со стриптизером, выпивкой и наркотиками оттеняет чинная дегустация элитных вин женихом (Пол В. Даунс, совместно с Аньелло он несет ответственность и за сценарий к фильму) в компании приятелей – любимцев мам и «воспитательниц». Режиссер-дебютант в полном метре не забыла также об однополой любви, свободных отношениях в паре опытных любовников (Деми Мур, Тай Бурелл) и имидже молодого политика. Другое дело, что Аньелло не изобретает очередное колесо: клише и подчас вполне предсказуемые ходы в ее фильме спокойно появляются на экране.

Кадр из фильма «Очень плохие девчонки»

Убийство в пылу страсти в «Очень плохих девчонках» не выводит фильм Аньелло до масштабов приключений героев «Мальчишников». Труп мужчины становится катализатором для сбрасывания масок приличия и фальшивой радости от встречи с лиц случайных убийц. Стресс от убийства лишает гостей девичника и горе-невесту сил и обрубает нити привычки, связывавшей девушек на расстоянии в течение многих лет. Окровавленный труп – шоковая терапия для подруг, условие для перерождения и принятия преображенного мира. Непродолжительные поиски укромного места для тела в «Очень плохих девчонках» оборачиваются поиском себя и принятием соучастниц во всей их инаковости.

Кадр из фильма «Очень плохие девчонки»

Трансформации подружек у Аньелло идут рука об руку с юмором, сползающим ниже пояса и перетягивающим на себя львиную долю внимания. При этом персонажей «Очень плохих девчонок», несмотря на навязчивые шутки про физиологические особенности, все же нельзя назвать одномерными. Джесс, Элис, Пиппа и Фрэнки с Блэр изображены, надо признаться, жанрово карикатурно, но эта карикатурность не перечеркивает удивительно четкого и смелого психологического документирования женской дружбы с ее ревностью, зацикленностью на себе, безжалостностью, жертвенностью, хрупкостью и нежностью, граничащей с любовью.

Елена Громова

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Очень плохие девчонки»