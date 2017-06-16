Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Очень плохие девчонки Очень плохие девчонки
Киноафиша Фильмы Очень плохие девчонки Отзывы о фильме «Очень плохие девчонки»
Rough Night Очень плохие девчонки 2017 / США
5.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Очень плохие девчонки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В далеком 2006 году четыре подружки-соседки, пьяные и нелепо одетые, отрывались на студенческих вечеринках. Школа осталась позади, а взрослая жизнь только маячила на горизонте, но Джесс (Скарлетт Йоханссон), Элис (Джиллиан Белл), Фрэнки (Илана Глейзер) и Блэр (Зои Кравиц) наивно полагали, что их дружба будет длиться вечно. Время вносит свои коррективы, девчонки повзрослели и редко видятся. Свадьба Джесс становится поводом для встречи давних подруг. К компании американок присоединяется…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александр 16 июня 2017, 09:25
Оценка
Фу фу фу .... Полный "отстой". Все шутки "ниже пояса". Первые 15-20 мин полная грусть, потом чуть веселее. Зачем Скарлет на ЭТО Г.... подписалась? Непонятно ...
16 июня 2017, 09:25 Ответить
werstak22896 28 июня 2017, 21:43
Оценка
+++, фильм действительно не очень
28 июня 2017, 21:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши