Наша рецензия

В далеком 2006 году четыре подружки-соседки, пьяные и нелепо одетые, отрывались на студенческих вечеринках. Школа осталась позади, а взрослая жизнь только маячила на горизонте, но Джесс (Скарлетт Йоханссон), Элис (Джиллиан Белл), Фрэнки (Илана Глейзер) и Блэр (Зои Кравиц) наивно полагали, что их дружба будет длиться вечно. Время вносит свои коррективы, девчонки повзрослели и редко видятся. Свадьба Джесс становится поводом для встречи давних подруг. К компании американок присоединяется…