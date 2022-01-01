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Людмила Нильская
Людмила Нильская
О персоне
Фильмография
Людмила Нильская
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Дата рождения
13 мая 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Нильской
Родилась 13 мая 1957 года. Александров, Владимирская область, СССР (Россия).
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Фильмография Людмилы Нильской
Исповедь содержанки
мелодрама, криминал
1992, Нидерланды / Россия
5.0
Моонзунд
драма, мелодрама, военный, исторический
1987, СССР
7.0
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама
1987, СССР
7.0
Без срока давности
криминал
1986, СССР
6.0
Бешеные деньги
комедия
1981, СССР
7.0
Мелодия на два голоса
драма
1980, СССР
6.0
Петровка, 38
детектив, криминал
1980, СССР
6.0
Кузнечик
драма
1978, СССР
7.0
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