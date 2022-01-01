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Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
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Матвей Зубалевич
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Дата рождения
12 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Уфа, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Матвея Зубалевича
Родился 12 августа 1988 года. Уфа, СССР (Россия).
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Фильмография Матвея Зубалевича
Психи
драма
2015, Россия
5.0
Однажды и навсегда
мелодрама
2013, Россия
5.0
Последнее лето
драма
2013, Россия
5.0
Дерзкие дни
приключения, комедия, криминал
2007, Россия
5.0
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