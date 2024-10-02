Меню
Анемон

Anemone
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Absinthe Film Entertainment, Focus Features / Granada Film Productions, Focus Features
Другие названия
Anemone
Режиссер
Ronan Day-Lewis
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Шон Бин
Шон Бин
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Safia Oakley-Green
Новости о фильме
Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино, сыграв в фильме своего сына
Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино, сыграв в фильме своего сына Ранее надежду снова поработать с легендарным актером выразил Мартин Скорсезе.
Написать
2 октября 2024 14:25
