О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Анемон
Анемон
Anemone
драма
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Absinthe Film Entertainment, Focus Features / Granada Film Productions, Focus Features
Другие названия
Anemone
Режиссер
Ronan Day-Lewis
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Саманта Мортон
Шон Бин
Сэмюэл Боттомли
Safia Oakley-Green
Все актеры и съемочная группа
Новости о фильме
Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино, сыграв в фильме своего сына
Ранее надежду снова поработать с легендарным актером выразил Мартин Скорсезе.
Написать
2 октября 2024 14:25
Все новости фильма
