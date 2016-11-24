«Психи»: Рецензия Киноафиши

Оттенки коричневого

В ближайшее воскресенье в Москве будет жарко. Очень жарко. Особенно в центре: несколько сотен людей выйдут на улицы якобы на Марш Мира. Почему «якобы» и почему «жарко»? Да потому что мирно данное мероприятие закончится вряд ли. А закончится большой потасовкой – и все это знают. Знает это и девушка-гот (Майя – Кристина Асмус), знают это и организаторы марша – антифашисты. Кстати, антифашисты специально выстраивают свои колонны так, чтобы «бойцы» - те, кто может и хочет драться – шли по бокам. Ведь не первый раз «махаться» с неонацистами, привыкли уже.

Илья Антоненко в фильме «Психи»

Но и неонацисты не дремлют, а тщательно готовятся к «встрече». Стволы для «налета» на демонстрацию решили не брать: слишком опасно, полиция такой шмон подымет потом – не обрадуешься. Зато со всем остальным без проблем: ножи, биты, куски арматуры… Правда, рядовые «воины» (такие как Рэбэл и Гонза) пока не в курсе, что во время драки придется кого-то убить: кого именно, вопрос десятый. Дело в том, что их «спонсору» из Германии нужна шумиха, а что может быть резонанснее, чем убийство на Марше Мира? Кстати, деньги за это «мероприятие» «спонсор» уже заплатил…

Кристина Асмус в фильме «Психи»

Современный фашизм – тема сложная. Сложная настолько, что ее, как правило, предпочитают не замечать. Интересная деталь: режиссер Алексей Китайцев показывал «Психов» в разных городах, на разных локальных фестивалях. И после показа к нему подходили зрители и чаще всего задавали один и тот же вопрос: «А что, неофашизм в России действительно существует? То есть, не где-то там, в соседней стране, а у нас, в нашей?». И удивлялись, когда слышали «Да».

Илья Антоненко и Кристина Асмус в фильме «Психи»

Неофашистские группировки в России действительно есть (хотя, конечно, официально они запрещены). И есть люди, кому идеи Адольфа Гитлера вовсе не кажутся преступными. Поэтому хотим мы того или нет, но замалчивать подобную тему – смерти подобно. С другой стороны, не очень понятно, как именно об этом говорить. Режиссер Алексей Китайцев попытался объяснить, почему молодежь тянется к таким группировкам и что на самом деле скрывается за лозунгами и демаршами неонацистов. Получилось немного сумбурно.

Кадр из фильма «Психи»

Главный герой Рэбэл (Илья Антоненко) не кажется рядовым простачком, который случайно ошибся дверью. Он умный парень, из хорошей семьи, учится на истфаке. Неонацистом стал по убеждениям: ему не нравится то, что происходит вокруг, а виновными кажутся алкоголики, бездельники и, конечно, евреи. А еще Рэбэл уверен, что неонацизм – это настоящее братство, замешенное на дружбе, романтике и спорте, которое, помимо прочего, дает возможность безнаказанно помахать кулаками.

Кадр из фильма «Психи»

И вот тут авторы «Психов» попадают в свою собственную западню. Пытаясь объяснить мотивации героя, они так увлекаются романтикой улиц, что зритель перестает понимать, чего же именно ему хотят сказать. Алексей Китайцев восхищается молодостью и настоящей пацанской дружбой – кое-кто может это принять за романтизацию самого движения. Да, в конце концов Рэбэл поймет, что ошибался, и ошибался колоссально, но на внутреннее перерождение (да и на сам процесс прозрения) у авторов уже не останется ни сил, ни хронометража.

Илья Антоненко и Кристина Асмус в фильме «Психи»

И волей-неволей акценты смещаются: на знакомство с заблуждениями время и энтузиазм есть, а на опровержение – с гулькин нос. И если про лидеров-неофашистов мы изначально знаем, что они подонки (по сценарию их махинации не являются для нас секретом), то с кое-какими идеями и лозунгами всё не так однозначно. Часть из них так и остается без ответа. Впрочем, как и некоторые поступки Рэбэла, в которых он просто не успевает раскаяться (например, это касается «взаимоотношений» с рабочими-таджиками).

Кадр из фильма «Психи»

Тем не менее, несмотря на такой сумбур, смотреть «Психов» довольно интересно. Проблем с драйвом и энергетикой, в целом, у фильма нет. Да и с актерами ему повезло. Про Кристину Асмус ничего говорить не буду (вы и так все знаете), а вот на Илью Антоненко, пожалуй, стоит обратить внимание: парень очень обаятельный и на редкость органичный. Кстати, на фестивале в Оренбурге он получил приз за лучшую мужскую роль. И еще: на днях стало известно, что «Психи» примут участие в конкурсной программе Международного Кинофестиваля в Милане. Так что пожелаем фильму удачи, она ему пригодится…

Илья Антоненко и Кристина Асмус в фильме «Психи»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 24 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Психи»