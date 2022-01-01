Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Китайцев
Алексей Китайцев
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Алексей Китайцев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Биография Алексея Китайцева
Родился 10 мая 1973 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Алексея Китайцева
Психи
драма
2015, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев