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Патент, 2018

2018 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

В Сколково совершен научный прорыв — небольшой медицинский стартап создал лекарство от рака. Патент, который должен было спасти миллионы жизней, оборачивается для его авторов серьезной трагедией. Один из авторов патента, молодой ученый Евгений Кожевников, обвиняется в убийстве. Уголовное дело против него случайно попадает в руки следователя Николая Басова, который должен подготовить дело для передачи в суд. Но чем дольше Басов погружается в материалы дела, тем больше сомнений возникает у него по поводу виновности Кожевникова. Слишком у многих сторон, включая крупнейшую американскую фармкомпанию и российскую госкорпорацию, была причина отобрать патент у молодого ученого. У Басова есть всего несколько дней, чтобы разобраться в этом запутанном деле и понять, виновен Евгений в убийстве или нет…

3.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 апреля 2017
Премьера в мире 7 апреля 2017
Режиссер
Александр Басаев
В ролях
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Никита Салопин
Никита Салопин
Инна Степанова
Инна Степанова
Татьяна Ташкова
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Патент 1 постер
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