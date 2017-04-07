Патент, 2018

В Сколково совершен научный прорыв — небольшой медицинский стартап создал лекарство от рака. Патент, который должен было спасти миллионы жизней, оборачивается для его авторов серьезной трагедией. Один из авторов патента, молодой ученый Евгений Кожевников, обвиняется в убийстве. Уголовное дело против него случайно попадает в руки следователя Николая Басова, который должен подготовить дело для передачи в суд. Но чем дольше Басов погружается в материалы дела, тем больше сомнений возникает у него по поводу виновности Кожевникова. Слишком у многих сторон, включая крупнейшую американскую фармкомпанию и российскую госкорпорацию, была причина отобрать патент у молодого ученого. У Басова есть всего несколько дней, чтобы разобраться в этом запутанном деле и понять, виновен Евгений в убийстве или нет…