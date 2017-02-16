Страна
Германия / Австрия / Болгария
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
24 августа 2017
Премьера в мире
16 февраля 2017
Дата выхода
|15 марта 2018
|Бразилия
|
|12
|24 августа 2017
|Германия
|
|
|11 января 2018
|Греция
|
|
|21 июня 2018
|Нидерланды
|
|
|22 ноября 2017
|Франция
|
|
Бюджет
€1 800 000
Сборы в мире
$155 215
Производство
Komplizen Film, Chouchkov Brothers, Coop99 Filmproduktion
Другие названия
Western, Vestern, Vestri, Western: la ley del más fuerte, Γουέστερν, Вестерн, Уестърн, ウェスタン, 西方, 西部, 迷失西方