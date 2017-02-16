Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вестерн
Постер фильма Вестерн
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
2 постера
Вестерн

Вестерн

Western 18+
Страна Германия / Австрия / Болгария
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 24 августа 2017
Премьера в мире 16 февраля 2017
Дата выхода
15 марта 2018 Бразилия 12
24 августа 2017 Германия
11 января 2018 Греция
21 июня 2018 Нидерланды
22 ноября 2017 Франция
Бюджет €1 800 000
Сборы в мире $155 215
Производство Komplizen Film, Chouchkov Brothers, Coop99 Filmproduktion
Другие названия
Western, Vestern, Vestri, Western: la ley del más fuerte, Γουέστερν, Вестерн, Уестърн, ウェスタン, 西方, 西部, 迷失西方
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Новости о фильме
Объявлен шорт-лист кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
Объявлен шорт-лист кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка» 27 марта на пресс-конференции, посвященной учреждению и вручению первой международной кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка», объявили шорт-лист кинопремии и огласили программу
28 марта 2018 21:19
