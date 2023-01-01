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Тони Эрдманн Тони Эрдманн
Киноафиша Фильмы Тони Эрдманн Награды и номинации фильма Тони Эрдманн
Toni Erdmann Тони Эрдманн 2016 / Германия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Тони Эрдманн

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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