«Тони Эрдманн»: Рецензия Киноафиши

Я, Тони Эрдманн!

Фильм Марен Аде «Тони Эрдманн» практически единогласно был воспет критиками во время Каннского фестиваля, однако, вопреки реакции прессы, жюри распорядилось призами совершенно неожиданным образом. Тем не менее без награды «Эрдманн» не остался, и Аде уехала домой, забрав главный (по сути утешительный) приз ФИПРЕССИ. До российского зрителя, по обыкновению, подобные картины добираются чуть ли не через год после одного из главных мировых киносмотров, и в данном случае ожидание определённо стоит того.

Человеческие отношения представляют собой настолько богатую почву, что копать её можно до скончания веков. Но ещё более плодородной землёй для раскопок является та, в которой главным элементом становятся отношения человека с самим собой. Марен Аде в своей картине зачерпнула понемногу из обеих, поставив перед зрителем вопросы о собственном существовании и о месте каждого в этом мире, обществе и коллективе. Более того, она ещё искренне на них ответила.

Кадр из фильм «Тони Эрдманн»

Вы спросите, кто же такой этот Тони Эрдманн? На самом деле это вдвойне вымышленный персонаж, при этом обитающий где-то среди нас: одинокий, потерянный человек, который обращается к любви в своём сердце, чтобы изменить не только свою жизнь, но и того, кто ему дорог. Под маской Тони Эрдманна, а вернее под париком и шутливыми зубами, скрывается бывший учитель музыки Уинфред. Его дочь Инес переехала в Бухарест, где стала успешной бизнес леди, которая даже во время редких домашних визитов имитирует разговоры по телефону во избежание общения с семьёй. После очередной короткой встречи с дочерью, а также после потери последнего ученика и верного мохнатого друга, Уинфред берёт отпуск на месяц и едет в столицу, чтобы отравлять её существование (как она думает). На деле же папе и дочке вместе предстоит пройти путь к самим себе и обрести то, что, казалось бы, навсегда утрачено – понимание истинного смысла жизни.

Кадр из фильм «Тони Эрдманн»

Холодные и по-немецки выверенные пейзажи картины становятся фоном для одновременно драматичной и уморительной истории. Грань между двумя этими окрасами едва ощутима, так как смех здесь порой прорывается сквозь слёзы. Практически в каждой шутке есть доля грусти, а вместе с тем и правды. «Тони Эрдманн» развивается неспешно, с осторожностью и тихо, постепенно превращаясь в насыщенную и бодрую эмоциональную смесь, заставляя под конец смеяться во весь голос. Это практически трёхчасовая философская притча, сделанная с простотой, искренностью и сдобренная удивительной актёрской игрой, которая кажется просто нереальной и заставляет безоговорочно влюбиться в этих героев, стать ими и измениться вместе с ними.

Роль Тони Эрдманна (Уинфреда) исполнил известный австрийский телевизионный актёр Петер Симонишек, который моментально покоряет своим ребячеством, заставляя краснеть за него, но при этом вызывая желание иметь такого же сумасшедшего, чудаковатого и милого родственника. Что касается его напарницы Сандры Хюллер (Инес), то она выдаёт нечто, не поддающееся описанию простыми восторженными словами. Весь фильм, демонстрируя откровенное уныльство, сдержанность и серьёзность, она полностью преображается под конец в эпизоде, где поёт песню Уитни Хьюстон под аккомпанемент синтезатора. Это, пожалуй, самая сильная и эмоциональная сцена всей картины, в которую вложено столько, сколько порой не встретишь в целом произведении.

Кадр из фильм «Тони Эрдманн»

«Тони Эрдманн» отличается от всего того, что вы когда-либо видели, а его сценарий живёт собственной жизнью, в которой нет места для правил и границ. Зрителю ни за что не догадаться, что ждёт его за следующим сюжетным поворотом, потому что фильм игнорирует принятые шаблоны. Это не просто кино о любви отца и дочери, оно рассказывает о тех повседневных рамках, в которые человек себя загоняет, заменяя истинное на мнимое и забывая о том, что такое жизнь. И фильм не кричит об этом, а вкладывает весь смысл в диалоги и фокусирует внимание зрителя на только что увиденной сцене при помощи задерживающейся на её кульминации камеры. Это также фильм об одиночестве и безжизненности этого мира, в котором у тебя ещё есть шанс в случае, если ты наберёшься смелости надеть смешной парик или шляпу и вставить в рот игрушечную челюсть, чтобы рассмешить в первую очередь не кого-то, а самого себя.

Кадр из фильм «Тони Эрдманн»

Фильм демонстрировался в рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

В российском прокате с 23 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тони Эрдманн»

Трошина Олеся