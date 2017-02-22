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Марен Аде
Марен Аде
Maren Ade
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Марен Аде
Maren Ade
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Дата рождения
12 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Марен Аде
Родилась 12 декабря 1976 года. Карлсруэ, ФРГ (Германия).
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Фильмография Марен Аде
Тони Эрдманн
драма, комедия
2016, Германия
7.0
Страсть не знает преград
драма, мелодрама
2009, Германия
5.0
Лес для деревьев
драма
2003, Германия
7.0
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