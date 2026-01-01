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Михаэль Виттенборн
Michael Wittenborn
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Персоны
Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн
Michael Wittenborn
Дата рождения
31 мая 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Михаэля Виттенборна
Родился 31 мая 1953 года. Берлин, Германия.
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