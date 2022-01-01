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Михаэль Виттенборн

Michael Wittenborn
Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн Michael Wittenborn
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Дата рождения
31 мая 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Михаэля Виттенборна

Родился 31 мая 1953 года. Берлин, Германия.

Фильмография Михаэля Виттенборна
Фабиан - полет в пропасть
Фабиан - полет в пропасть
драма, мелодрама 2021, Германия
7.0
Другая правда
Другая правда
триллер, комедия, криминал, исторический 2019, Германия
7.0
В моей комнате
В моей комнате
драма 2018, Германия / Италия
6.0
Тони Эрдманн
Тони Эрдманн
драма, комедия 2016, Германия
7.0
Йелла
Йелла
мелодрама, драма, триллер 2007, Германия
6.0
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