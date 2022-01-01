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Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн
Michael Wittenborn
О персоне
Фильмография
Михаэль Виттенборн
Michael Wittenborn
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Дата рождения
31 мая 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Михаэля Виттенборна
Родился 31 мая 1953 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Михаэля Виттенборна
Фабиан - полет в пропасть
драма, мелодрама
2021, Германия
7.0
Другая правда
триллер, комедия, криминал, исторический
2019, Германия
7.0
В моей комнате
драма
2018, Германия / Италия
6.0
Тони Эрдманн
драма, комедия
2016, Германия
7.0
Йелла
мелодрама, драма, триллер
2007, Германия
6.0
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