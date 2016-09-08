«Морган»: Рецензия Киноафиши

Человек без чувств и эмоций

Какой человек не любит пофантазировать на тему о том, что было бы, если бы мы могли создавать клонов, невероятно умных людей или ещё что-нибудь в этом роде? То есть, хочется представить, что однажды ленивого двоечника можно будет превратить в трудолюбивого отличника какой-нибудь инъекцией волшебного лекарства или получится создать существо, которое будет решать все возникающее у человечества проблемы, потому что будет обладать супер интеллектом. О попытке создать сверхчеловека расскажет фильм режиссёра Люка Скотта «Морган» («Morgan»). Фильм имеет ограничение 18+.

Кадр из фильма «Морган»

Фильм рассказывает о некоем существе, которое зовут Морган (Аня Тейлор-Джой). Внешне она почти не отличается от тех, кто за ней наблюдает. Но в 5 лет она выглядит как подросток, имеет интеллект, который почти превосходит способности её создателей, и даже обладает телепатией. Морган испытывает некоторые эмоции и хочет свободы, между тем понимая, что она – «опытный образец», который всегда будут изучать, не давая возможности жить. Но однажды у неё случается «сбой», от которого страдает один из сотрудников лаборатории, где она находится. После этого на проверку приезжает боевая дамочка на каблуках – Ли Везерс (Кейт Мара). С её появлением и начинается эта история. Ли изучает Морган и довольно скоро приходит к выводу, что психика последней нестабильна, что делает девочку опасной. Хотя, как к человеку, к бедняжке Морган относятся совсем не все; многие делают акцент на том, что она не личность, а гибрид без чувств. Может, будь они человечнее, остались бы живы.

Кадр из фильма «Морган»

В принципе почти все фильмы ужасов учат тому, что, знакомясь с какими-то героями, зритель тут же должен приготовиться с ними попрощаться, потому что до финальных титров многие персонажи часто не доживают. Такая же ситуация и в «Морган». Но, чаще всего ужасы не блещут таким изыском, как идея, сюжет, а «Морган» показывает обратную картину: на убийствах тут сосредоточен лишь небольшой процент внимания.

Кадр из фильма «Морган»

В списке похожих фильмов можно найти такие картины как «Из машины» (2014, реж. Алекс Гарленд) и «Химера» (2009, реж. Винченцо Натали). Только первая картина немного о другом – об искусственном интеллекте-роботе, а вот и «Химера», и «Морган» – о биологических созданиях. Последние два фильма рассказывают о том, что человечество хочет создать нечто уникальное, необыкновенное, нечто такое, что будет умнее и сильнее человека, но будет подчиняться ему. Одновременно с этим люди боятся того, что может получиться из этих искусственных мутаций. С одной стороны, такие эксперименты могут помочь человечеству, а с другой – уничтожить его. И каждый раз, случайно или специально изобретя что-то неожиданное, люди боятся, что совершили ошибку и пожалеют о своих попытках вмешаться в природу.

Пока большинство фильмов на эту тему показывает, что создание искусственного интеллекта кончается плохо. Правда, не всегда ИИ настроен так уж негативно. В фильме «Превосходство» (2014, реж. Уолли Пфистер), хоть он сюда вписывается с некоторой натяжкой, высший разум совсем не желает зла своему создателю человеку. Такую же ситуацию мы видит в одной из серий фантастического сериала «Чёрное золото» (серия 4, «Скоро вернусь», 2013, реж. Карл Тиббетс).

Кадр из фильма «Морган»

Но пока всё это лишь фантастика. По крайней мере, даже, если какие-то секретные испытания, нацеленные на создание ИИ и проводятся, простые люди могут узнать об этом только из фильмов с пометкой «фантастика».

Однако мечтать об этом люди не устают, как не перестают снимать свои фантазии по этому поводу. Кстати, этот фильм стал первой «большой» картиной для режиссёра Люк Скотт. Пожалуй, его можно поздравить с этим дебютом, потому что фильм вышел неплохой.

Впечатления он оставляет положительные. К кровавому месиву зрителя готовят довольно долго, объясняя причины агрессии героини, что является большим плюсом, ведь обычно такой благодати зрителя лишают. Этот ужастик не из тех, где вся суть фильма сводится к жестокости и убийствам, что уже ставит его на уровень выше многих картин этого жанра.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Морган»