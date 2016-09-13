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Морган Морган
Киноафиша Фильмы Морган Отзывы о фильме «Морган»
Morgan Морган 2016 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Морган»

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Наша рецензия

Какой человек не любит пофантазировать на тему о том, что было бы, если бы мы могли создавать клонов, невероятно умных людей или ещё что-нибудь в этом роде? То есть, хочется представить, что однажды ленивого двоечника можно будет превратить в трудолюбивого отличника какой-нибудь инъекцией волшебного лекарства или получится создать существо, которое будет решать все возникающее у человечества проблемы, потому что будет обладать супер интеллектом. О попытке создать сверхчеловека расскажет фильм…

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Irina Lukontseva 13 сентября 2016, 09:49
Оценка
Фильм скорее походит на жанр триллер/боевик, сюжет неоднозначный. Советую.
13 сентября 2016, 09:49 Ответить
Андрей 15 сентября 2017, 10:27
Оценка
не знаю чем конкретно понравился, но понравился фильм!
достаточно интересно, сюжет утопичный и научно-фантастический что ли!
точно! вспомнил девочку - из Сплита! там сыграла превосходно, тут средне, не напрягаясь!
продолжаю видеть след ИП - рыжая одичалая, знающая лучше Джона Сноу, тоже хорошо сыграла ;))
9 из 10ти баллов!
на раз, рекомендую посмотреть!
15 сентября 2017, 10:27 Ответить
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