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Какой человек не любит пофантазировать на тему о том, что было бы, если бы мы могли создавать клонов, невероятно умных людей или ещё что-нибудь в этом роде? То есть, хочется представить, что однажды ленивого двоечника можно будет превратить в трудолюбивого отличника какой-нибудь инъекцией волшебного лекарства или получится создать существо, которое будет решать все возникающее у человечества проблемы, потому что будет обладать супер интеллектом. О попытке создать сверхчеловека расскажет фильм…