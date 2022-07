1 Opening Title Fernando Velázquez 2:35

2 I've Never Been Lonely Before Fernando Velázquez 1:04

3 Hold My Flight Fernando Velázquez 3:09

4 Danny & James Fernando Velázquez 1:32

5 Layers of the Ocean / The Hadopelagic Fernando Velázquez 1:48

6 Talking To Me Fernando Velázquez 3:32

7 Captive / 21st of May Fernando Velázquez 0:54

8 Exactly What I'm Going To Do / I'm Going To Remember This Fernando Velázquez 4:14

9 Leaving Fernando Velázquez 5:11

10 Captured Fernando Velázquez 0:36

11 Their Ability To Believe Fernando Velázquez 0:56

12 Sharif / No Signals Fernando Velázquez 1:33

13 Reaching Out / Shooting Squad / Alive Fernando Velázquez 5:38

14 Water Boy Fernando Velázquez 1:40

15 My Name Is James More Fernando Velázquez 1:41

16 An Education / A New Plague Fernando Velázquez 3:41

17 Hear No Evil / Part of the Continent Fernando Velázquez 2:47

18 Let Me Go Fernando Velázquez 1:06

19 Everything I See Fernando Velázquez 1:42

20 To the Mangrove Fernando Velázquez 2:40

21 At the Docks Fernando Velázquez 1:05

22 Bomb Makers / Submergence / The Bottom of It / Made of Water Fernando Velázquez 11:55

23 See You Again Fernando Velázquez 2:41