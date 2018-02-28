«Погружение»: Рецензия Киноафиши

Любовь как жизнь

Агент МИ6 Джеймс Мор (Джеймс МакЭвой) перед опаснейшим заданием решает провести несколько дней во Франции. Скоро ему предстоит отправиться в Сомали и выяснить место расположения террористов, готовящих серию терактов в Европе. На отдыхе он знакомится с Даниэль Флиндерс (Алисия Викандер). Она занимается изучением океана, и в будущем ее тоже ожидает сложное испытание. Ради подтверждения своей научной гипотезы Даниэль готовится погрузиться на дно одной из самых глубоких впадин в океане на специально спроектированной для экспедиции субмарине. Если что-то во время исследования пойдет не так, то спасти девушку и ее команду будет некому – других суден, способных вынести погружение на такую глубину, не существует. Мимолетная встреча заставляет биться сердца Даниэль и Джеймса сильнее, но неизвестно, чем обернется их вынужденная разлука.

Новый художественный фильм Вима Вендерса по сравнению с предыдущей работой мэтра смотрится гораздо легче и увлекательнее несмотря на то, что «Погружение» преисполнено длительных монологов и пышных фраз, как и «Прекрасные дни в Аранхуэсе». Реплики главных героев киноленты уже можно слушать и не ловить себя ежеминутно на мысли, что лучше было бы прочесть на бумаге все сказанное с экрана. При этом Вим Вендерс использует очевидные и весьма говорливые метафоры, а отсылки в фильме к другим произведениям мировой культуры очень трудно пропустить.

Кадр из фильма «Погружение»

«Погружение» неоднократно акцентирует внимание зрителя на названиях суден и навязчиво напоминает о «Наутилусе» Капитана Немо, великолепной «Аталанте» Жана Виго и древнегреческой мифологии. Также Джеймс читает Даниэль знаменитый отрывок из проповеди Джона Донна, ставший эпиграфом к роману «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. Вим Вендерс таким образом раз за разом подчеркивает, что его фильм не только об отношениях между мужчиной и женщиной. В «Погружении» любовь двоих связана с судьбами других людей, политикой и научными исследованиями, способными изменить наши представления о жизни на Земле и ее будущем. Однако политическая проблематика и религиозные размышления в фильме все же не могут соперничать с романтической составляющей.

Кинолента постоянно возвращается к теме любви, заставляющей хвататься за жизнь. Джеймс и Даниэль не должны отказываться от бессмертия, чтобы быть вместе, как Дамиэль (Бруно Ганц) из знаменитой картины Вима Вендерса «Небо над Берлином». Но любовь, зависимость от другого все же изменяет их отношение к собственной смертности. Главные герои «Погружения» встречаются в тот момент, когда они оба отчаянно гонят от себя мысли о смерти. Смерти, которая ввиду деятельности секретного агента и амбициозной исследовательницы, видимо, никогда не была для них столь уж отдаленной и скрытой в темноте будущего. Опасность всегда маячила на горизонте перед ними, однако теперь их миры сжались до предела, став максимально неуютными и пугающими. И любовь перекраивает их видение мира, принуждает жить ради будущего рядом с любимым человеком и расширяет горизонты.

Кадр из фильма «Погружение»

История недолгого знакомства молодых людей передается в «Погружении» с помощью флешбэков, тасующих жизни Даниэль и Джеймса как колоду карт. Вим Вендерс при помощи монтажа аккуратно и ловко переносит зрителя из одной точки в пространстве и времени в другую, чередуя прогулки влюбленных вдоль берега океана и чувство безысходности. Вместе с тем романтическая линия в фильме настолько слащавая, что в объятиях пленительных Джеймса МакЭвоя и Алисии Викандер беспомощно тонут рассуждения о вере и силе любви, а также постановка крайне актуальных и деликатных вопросов. Новый фильм Вима Вендерса вроде бы и пытается сказать нечто очень важное, но его размышления не воздействуют на зрителя с той же силой, что, например, недавняя документальная лента режиссера «Соль Земли».

Елена Громова

В российском прокате с 1 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Погружение»