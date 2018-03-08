Меню
Дата публикации: 22 ноября 2017
Погружение – Он  – офицер разведки, она  – ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей – глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний пред лицом смерти - в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана - все, что у них есть, - это их любовь…
Natali6502 8 марта 2018, 00:32
Фильм снят по одноименной книге, у которой много хвалебных отзывов критиков. Поэтому решила посмотреть.Фильму не хватает как раз глубины погружения в те проблемы, которые намечены. Получилось всего по чуть-чуть - любви, религии, террористов, философии и много воды ( в прямом и переносном смысле) На троечку.
Anastasia Ganina 12 августа 2018, 17:42
Whatever memory you have of submergence is there, in the blue water
Когда парень не звонит, мы девушки очень любим придумывать ему оправдания в своей голове. Что-то вроде: наверно, он потерял мой номер, или у него украли телефон, или бабушка заболела..ну или на крайний случай - его взяли в плен боевики где-нибудь в Самали. В большинстве случаев все это просто наши выдумки. Но фильм «Погружение» доказывает обратное.

​​​​​​​Очень жаль, но этот очень красивый и глубоко романтичный фильм прошел в прокате очень тихо. Ему не помогло даже то, что главные роли исполнили Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер. Что это: недостаточная рекламная компания или желание людей смотреть только приторно сладкие комедии со счастливым концом? Режиссер этого фильма Вим Вендерс известен по своим документальным лентам, неоднократно номинированным на Оскар. В его художественном фильме о любови много войны, боли и искренности. Фильм рассказывает о Джеймсе и Даниелле, которые встретились случайно на берегу Атлантического океана. Он - офицер разведки, который ждет начала своего следующего задания. Он знает, что идет на большой риск, его должны были отправить в Африку для обезвреживания террористов, планирующих размещение бомб по всей Европе. В ожидании информации от осведомителей Джеймс селится в маленькой гостинице в глуши и по утрам бегает на побережье. Там он встречает Даниеллу - доктора наук, био-математика. Она в тихой обстановке заканчивает свою работу, чтобы отправиться за доказательствами своей теории в бездну океана. В ходе экспедиции на специальном оборудовании ученые планируют погрузиться на такую глубину, которая еще не была изучена человеком. Находясь там, в случае каких-либо проблем с оборудованием, у нее не будет шанса выбраться - только медленно задыхаться, пока в камере не закончится кислород.

​​​​​​​Герои встретились в тот момент, когда им предстояло совершить самое важное и страшное дело их жизни. Каждый готовился к этому моменту, они сомневаются и морально готовятся к верной гибели, и при этом понимают, что не могут повернуть назад, все бросить и остаться на этом утесе навсегда. Возможно от этого чувства героев друг к другу проявляются еще ярче и острее. И именно любовь помогает им справиться с тем, что им предстоит. Джеймс, едва успев сойти с самолета, попадает в план к боевикам. Его пытают, держат в заточении и кормят прогнившей едой. Одна клетка за другой напоминают о пяти уровнях океана, про которые рассказывала Дани - все меньше солнечного света и жизни. Она остается его единственной надеждой, чтобы не сойти с ума. Фильмы о любви могут быть намного больше, чем романтической комедией или любовной драмой, где в конце все заканчивается свадьбой. Они могут быть глубокомысленными и философскими. Влюбленные могут говорить не только ванильными фразами, которые давно превратились в клише, но рассуждать о просторах вселенной, глубине океана и вопросах жизни и смерти. И найти свою любовь можно не только на Центральном воздел Нью-Йорка или вершине Эмпайр Стейт Биллинг, а где-нибудь в Исландии под звуки классической музыки.

​​​​​​​Благодаря всему этому контрасту между романтикой, которую мы привыкли видеть с экрана, эта история показалось мне настоящей, жизненной и очень сильной. Невероятной красоты природа, сила моря вместе с отчаянием и ощущением мимолетности и никчемности жизни человека.. Фильм самом деле получился сильным. Не говоря уже об игре Джеймса МакЭвоя, которому во время съемок пришлось несладко.
