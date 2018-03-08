Наша рецензия

Агент МИ6 Джеймс Мор (Джеймс МакЭвой) перед опаснейшим заданием решает провести несколько дней во Франции. Скоро ему предстоит отправиться в Сомали и выяснить место расположения террористов, готовящих серию терактов в Европе. На отдыхе он знакомится с Даниэль Флиндерс (Алисия Викандер). Она занимается изучением океана, и в будущем ее тоже ожидает сложное испытание. Ради подтверждения своей научной гипотезы Даниэль готовится погрузиться на дно одной из самых глубоких впадин в океане на…