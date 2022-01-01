Как стать «звездой», 1986

Музыкальное абсурдистское киношоу от артистов театра “Лицедеи” и бит-квартета “Секрет”: эстрадные номера популярных в первые годы Перестройки советских артистов чередуются с фрагментами выступлений Эдит Пиаф, “The Beatles”, Адриано Челентано, “Kiss” и других легенд зарубежной сцены, а сопровождается все действие комментариями Максима Леонидова и попугая Ваки.
Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицедеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США.