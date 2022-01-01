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Как стать «звездой», 1986

1986 / СССР
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Музыкальное абсурдистское киношоу от артистов театра “Лицедеи” и бит-квартета “Секрет”: эстрадные номера популярных в первые годы Перестройки советских артистов чередуются с фрагментами выступлений Эдит Пиаф, “The Beatles”, Адриано Челентано, “Kiss” и других легенд зарубежной сцены, а сопровождается все действие комментариями Максима Леонидова и попугая Ваки.

  • Сами авторы шоу назвали его “Поп-руководством для начинающих знаменитых артистов”.
  • Полное имя попугая Ваки – Вакамайя-Сильва-Марадона-Мария-Нина-Санчес-Рахт.
  • У фильма изначально не было строгого сценария: в его основу была положена передача “Кружатся диски”, а уже в ходе съемок режиссер предлагал артистам импровизировать.
  • Первоначально в шоу входил дуэт “Money Makes the World Go Around” из картины “Кабаре” с Лайзой Минелли, но из изданий на VHS и DVD его удалили.
  • Попугай Вака говорит голосом артиста Владимира Татосова.
  • Множество сцен были сняты на натуре в Ленинграде: в кадре можно заметить Спас-на-Крови, набережные, реки и каналы города, Петропавловскую крепость, Марсово поле и другие достопримечательности.
  • Большая часть песен в шоу пришлась на Валерия Леонтьева, который в те годы активно сотрудничал с композитором фильма Виктором Резниковым.

Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицедеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США.

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Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1986
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Аксенов
В ролях
Владимир Татосов
Валерий Леонтьев
Анна Твеленева
Максим Леонидов
Максим Леонидов
Вячеслав Полунин
Вячеслав Полунин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как стать «звездой» 1 постер
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Как стать «звездой»
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