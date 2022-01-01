Как стать «звездой», 1986

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Музыкальное абсурдистское киношоу от артистов театра “Лицедеи” и бит-квартета “Секрет”: эстрадные номера популярных в первые годы Перестройки советских артистов чередуются с фрагментами выступлений Эдит Пиаф, “The Beatles”, Адриано Челентано, “Kiss” и других легенд зарубежной сцены, а сопровождается все действие комментариями Максима Леонидова и попугая Ваки. Развернуть Сами авторы шоу назвали его “Поп-руководством для начинающих знаменитых артистов”.

Полное имя попугая Ваки – Вакамайя-Сильва-Марадона-Мария-Нина-Санчес-Рахт.

У фильма изначально не было строгого сценария: в его основу была положена передача “Кружатся диски”, а уже в ходе съемок режиссер предлагал артистам импровизировать.

Первоначально в шоу входил дуэт “Money Makes the World Go Around” из картины “Кабаре” с Лайзой Минелли, но из изданий на VHS и DVD его удалили.

Попугай Вака говорит голосом артиста Владимира Татосова.

Множество сцен были сняты на натуре в Ленинграде: в кадре можно заметить Спас-на-Крови, набережные, реки и каналы города, Петропавловскую крепость, Марсово поле и другие достопримечательности.

Большая часть песен в шоу пришлась на Валерия Леонтьева, который в те годы активно сотрудничал с композитором фильма Виктором Резниковым. Развернуть Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицедеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 22 минуты Год выпуска 1986 Возраст 16+ Режиссер Виталий Аксенов В ролях Владимир Татосов Валерий Леонтьев Анна Твеленева Максим Леонидов Вячеслав Полунин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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