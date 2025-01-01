Слушай, мы можем уйти в эти все игры с заявлениями. Кто что сказал и что имел в виду, когда сказал, и что значит то или иное слово, когда его произносят, и, знаешь, кто делает заявление и что это заявление значит, и чьё заявление как-то связано с тем, что сказал кто-то другой. И, видишь, заявления... Понимаешь? А потом...