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Киноафиша Фильмы Битва преподов Цитаты из фильма Битва преподов

Цитаты из фильма Битва преподов

Strickland П#зда полиции.
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Campbell Учителя не дерутся!
Strickland Мы разберёмся с нашими разногласиями по-взрослому.
Campbell Какими разногласиями?
Strickland У тебя есть работа, а у меня нет! Вот в чём вся х#ня!
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Strickland Тебя нокаутировали.
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Strickland [Повторяющаяся цитата] Действия имеют последствия.
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Ally Держи это, сук!
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Strickland [студенту] Ты считаешь это смешным? Лезть к телевизору со своим чёртовым компьтерофоном?
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Coach Crawford [жёлтой краской] Это дерьмо становится жёстким! Я выгляжу как чёртов миньон!
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Campbell Слушай, мы можем уйти в эти все игры с заявлениями. Кто что сказал и что имел в виду, когда сказал, и что значит то или иное слово, когда его произносят, и, знаешь, кто делает заявление и что это заявление значит, и чьё заявление как-то связано с тем, что сказал кто-то другой. И, видишь, заявления... Понимаешь? А потом...
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Strickland Трусиков шьют в стежки.
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Campbell [Берёт биту] На вылет, сук###!
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Campbell [Покрыт синей краской] Чёртовы маленькие чёртовы ублю#ки!
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Стрикленд [Из красного трейлера] Что за х###я? Это что, прикол такой?
Тренер Кроуфорд О, чёрт.
Стрикленд Денег на учебники нет, а на эту новую х###ю есть...
Кэмпбелл Всё, что тебе надо — просто сделать заказ, а дальше машина сама.
Стрикленд [к машине] Кофе.
Тренер Кроуфорд Ты эту кофемашину убьёшь.
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Campbell С меня хватит этой хр#ни! Стрикленд решил со мной связываться? Кэмпбелл ему ответит по полной!
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Coach Crawford Давай ему 85%! Прямо в Флинтстоун!
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Superintendent Johnson Я поймал палтуса.
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Стрикленд [Кэмпбеллу] Где ты, светлый обжар?
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Campbell [Раздражающий Мехар] Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!
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Coach Crawford Что ты, морской конёк?
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Strickland Увидимся в три часа!
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Ms. Monet [Стрикленду] Чёрт побери, убей его! Чёрт побери, разнеси его!
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Strickland Не дождусь, когда я тебя порву.
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Holly [Из трейлера с красной полосой, видя в полях вульгарный знак] В этих полях что-то не так.
Coach Crawford Мы смотрим на гигантский х##.
Holly Да.
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Ms. Monet [Стрикленду] Я слышала, ты вызвал мистера Кэмпбелла на кулачный бой.
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Coach Crawford Он выбьет из тебя всё желание!
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Ally Держи это, сук!
[она показывает Трише средний палец]
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Strickland [жалуется на кофемашину] как, б#я, ей управлять?
Strickland [замечает, что Кэмпбелл пьёт кофе и указывает на него] ты. Кэмпбелл!
Campbell [нервно] я?
Strickland Ты же единственный, кто пьёт кофе, да?
Campbell Эээ, да, ну я... У меня капучино на лёгкой обжарке.
Strickland Ну тогда подтяни свою лёгкую жопу сюда и помоги мне налить чашку.
Campbell Ладно, хорошо. Извини, не знаю, почему я сопротивлялся. Да, это новая машина.
Strickland Да ну.
Campbell Но она современная, всё, что нужно — выбрать заказ, а дальше машина сама.
Strickland [кричит на машину, думая, что она голосовая] Кофе!
Campbell Знаешь, я сделаю это за тебя, так проще. Значит, здесь выбираешь напиток и вкус. Есть фундук...
Strickland Я просто хочу обычный кофе.
Campbell Чёрт. Похоже, такого нет. А как насчёт американо? Это почти то же самое. Значит, выбираешь «американо», да? Можно средний, лёгкий, крепкий. Ты вроде не из тех, кто берёт средний, потом нажимаешь варить.
Campbell И всё готово. Слава богу. Один американо для тебя. За здоровье.
Strickland [пьёт кофе, но потом выбрасывает стакан в мусорку] на вкус — дерьмо. Б#ядский выброс денег.
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Strickland [черному и азиатскому мальчику] пошли, твои задницы из "Часа пик" в класс!
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Neil MacBook Pro.
Campbell Извините, что?
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Campbell Мне тут в голову пришла мысль, пока меня тащили вниз по лестнице конём на метле!
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Campbell Преподы не дерутся!
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Strickland Я тебя порву!
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