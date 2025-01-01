Strickland[Повторяющаяся цитата]Действия имеют последствия.
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AllyДержи это, сук!
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Strickland[студенту]Ты считаешь это смешным? Лезть к телевизору со своим чёртовым компьтерофоном?
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Coach Crawford[жёлтой краской]Это дерьмо становится жёстким! Я выгляжу как чёртов миньон!
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CampbellСлушай, мы можем уйти в эти все игры с заявлениями. Кто что сказал и что имел в виду, когда сказал, и что значит то или иное слово, когда его произносят, и, знаешь, кто делает заявление и что это заявление значит, и чьё заявление как-то связано с тем, что сказал кто-то другой. И, видишь, заявления... Понимаешь? А потом...
CampbellЧёрт. Похоже, такого нет. А как насчёт американо? Это почти то же самое. Значит, выбираешь «американо», да? Можно средний, лёгкий, крепкий. Ты вроде не из тех, кто берёт средний, потом нажимаешь варить.
CampbellИ всё готово. Слава богу. Один американо для тебя. За здоровье.
Strickland[пьёт кофе, но потом выбрасывает стакан в мусорку]на вкус — дерьмо. Б#ядский выброс денег.
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Strickland[черному и азиатскому мальчику]пошли, твои задницы из "Часа пик" в класс!