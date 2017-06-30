«Битва преподов»: Рецензия Киноафиши

Слово «учитель» должно что-то значить

Мастер комедийных сериалов Ричи Кин («Училки», «Новенькая», «Комедианты») уверенно врывается на большие экраны с самой наитипичнейшей американской комедией, которую только можно придумать. Здесь есть все: и школа, и трудные подростки, и конфликт двух противоположностей, и бесконечное высмеивание американской толерантности и требований к политкорректности, высмеивание высмеивания, бесконечные шутки, маты и пошлости. Во всем этом находится интеллигентный и робкий учитель литературы Кемпбелл, любящий кофе средней обжарки, свою жену и дочь. Главный герой настолько мягок, что, стоит на него надавить, как он нарушает главное правило преподавательского коллектива – быть всегда заодно. Это и становится причиной конфликта со Строгачом, который «забивает стрелку» в конце рабочего дня на потеху школьникам и остальным коллегам.

Кадр из фильма «Битва преподов»

«Битва преподов» - не такой надрывный, как «Дневник баскетболиста» с ДиКаприо, даже не старающийся предложить что-то новое после «Клуба “Завтрак”» 1985 года, слабо затрагивающий родительскую тему по сравнению с «Что-то не так с Кевином» Линн Рэмси и не такой трэшовый, как «Обрезание» Ричарда Бейтса младшего. Впрочем, еще немного насилия – и «Битва преподов» из незамысловатой комедии для непритязательного зрителя превратилась бы в апофеоз абсурда, который и так сквозит в каждом кадре. Посоревноваться с ним могут лишь все части «Очень страшного кино», карикатурность которого, впрочем, была отличительной особенностью произведения. Сложная проблематика взаимоотношений трудных подростков и учителей тонет в череде клише, плоских шуток и пошлости.

Кадр из фильма «Битва преподов»

Сюжет базируется на конфликте двух противоположностей: робкого ботаника Энди Кэмпбелла (Чарли Дэй) и крутого нравом Строгача (Айс Кьюб). Столкновение между ними было лишь делом времени, а история о том, как преподаватели пытаются разрешить данную ситуацию, и занимает большую часть повествования. Параллельный сюжет с женой и дочерью, по-видимому, был предназначен для достижения еще большего контраста с персонажем Айса Кьюба, личная жизнь и предыстория которого старательно окутана легендами и выдумкой. При этом-то и первый, и второй – люди неплохие, просто трудные, и работа у них неблагодарная, о чем не устают напоминать не в меру старательные школьники, которым, по мнению целой группы сценаристов, только бы подрочить, на голую грудь посмотреть, да над учителями поиздеваться.

Кадр из фильма «Битва преподов»

Современный мир подростков изображен настолько карикатурно жестоким, приземленным и развращенным, что даже взрослым в нем жить становится невыносимо. Либо ты принимаешь условия игры, как это сделал Строгач, либо пытаешься бороться честными методами, как Кемпбелл. Мораль довольно проста: учителя должны быть заодно, стоять плечо к плечу перед бесконечной армией развращенных массовой культурой школьников, но, при этом, не опускаться до их уровня, помнить, что это всего лишь неразумные дети, с которыми вполне возможно договориться.

Кадр из фильма «Битва преподов»

С технической точки зрения – свет, монтаж, операторская работа, работа художников – «Битва преподов» выдерживает планку качественно сделанного кино. Сюжет – один из многих таких же, заполонивших современные экраны на радость тем, кто в очередной раз готов радостно убедиться, что «американцы же тупые!». Характеры школьников даны слишком постановочно и отрывисто, настолько, что после этой комедии впору рыдать, нежели смеяться, от безысходности: ведь еще немного, и это вполне можно будет увидеть в школах, где гордое звание «учитель» останется таковым лишь на словах. А что делать-то?

Галина Потапова

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