«Битва преподов»: Рецензия Киноафиши
Мастер комедийных сериалов Ричи Кин («Училки», «Новенькая», «Комедианты») уверенно врывается на большие экраны с самой наитипичнейшей американской комедией, которую только можно придумать. Здесь есть все: и школа, и трудные подростки, и конфликт двух противоположностей, и бесконечное высмеивание американской толерантности и требований к политкорректности, высмеивание высмеивания, бесконечные шутки, маты и пошлости. Во всем этом находится интеллигентный и робкий учитель литературы Кемпбелл, любящий кофе средней обжарки, свою жену и дочь. Главный герой настолько мягок, что, стоит на него надавить, как он нарушает главное правило преподавательского коллектива – быть всегда заодно. Это и становится причиной конфликта со Строгачом, который «забивает стрелку» в конце рабочего дня на потеху школьникам и остальным коллегам.
«Битва преподов» - не такой надрывный, как «Дневник баскетболиста» с ДиКаприо, даже не старающийся предложить что-то новое после «Клуба “Завтрак”» 1985 года, слабо затрагивающий родительскую тему по сравнению с «Что-то не так с Кевином» Линн Рэмси и не такой трэшовый, как «Обрезание» Ричарда Бейтса младшего. Впрочем, еще немного насилия – и «Битва преподов» из незамысловатой комедии для непритязательного зрителя превратилась бы в апофеоз абсурда, который и так сквозит в каждом кадре. Посоревноваться с ним могут лишь все части «Очень страшного кино», карикатурность которого, впрочем, была отличительной особенностью произведения. Сложная проблематика взаимоотношений трудных подростков и учителей тонет в череде клише, плоских шуток и пошлости.
Сюжет базируется на конфликте двух противоположностей: робкого ботаника Энди Кэмпбелла (Чарли Дэй) и крутого нравом Строгача (Айс Кьюб). Столкновение между ними было лишь делом времени, а история о том, как преподаватели пытаются разрешить данную ситуацию, и занимает большую часть повествования. Параллельный сюжет с женой и дочерью, по-видимому, был предназначен для достижения еще большего контраста с персонажем Айса Кьюба, личная жизнь и предыстория которого старательно окутана легендами и выдумкой. При этом-то и первый, и второй – люди неплохие, просто трудные, и работа у них неблагодарная, о чем не устают напоминать не в меру старательные школьники, которым, по мнению целой группы сценаристов, только бы подрочить, на голую грудь посмотреть, да над учителями поиздеваться.
Современный мир подростков изображен настолько карикатурно жестоким, приземленным и развращенным, что даже взрослым в нем жить становится невыносимо. Либо ты принимаешь условия игры, как это сделал Строгач, либо пытаешься бороться честными методами, как Кемпбелл. Мораль довольно проста: учителя должны быть заодно, стоять плечо к плечу перед бесконечной армией развращенных массовой культурой школьников, но, при этом, не опускаться до их уровня, помнить, что это всего лишь неразумные дети, с которыми вполне возможно договориться.
С технической точки зрения – свет, монтаж, операторская работа, работа художников – «Битва преподов» выдерживает планку качественно сделанного кино. Сюжет – один из многих таких же, заполонивших современные экраны на радость тем, кто в очередной раз готов радостно убедиться, что «американцы же тупые!». Характеры школьников даны слишком постановочно и отрывисто, настолько, что после этой комедии впору рыдать, нежели смеяться, от безысходности: ведь еще немного, и это вполне можно будет увидеть в школах, где гордое звание «учитель» останется таковым лишь на словах. А что делать-то?
Галина Потапова
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