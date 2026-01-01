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Макс Карвер
Max Carver
Киноафиша
Персоны
Макс Карвер
Макс Карвер
Max Carver
Дата рождения
1 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Макс Карвер
Родился 1 августа 1988 года. Сан-Франциско (США).
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Популярные фильмы
8.4
Оборотень
(2011)
8.3
Оставленные
(2014)
5.6
Битва преподов
(2017)
Фильмография Макс Карвер
5.6
Битва преподов
Fist Fight
комедия
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.3
Оставленные
драма, фантастика, триллер
2014, США
8.4
Оборотень
драма, мелодрама, мистика
2011, США
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Новости о Макс Карвер
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