Наша рецензия

Праздник к нам приходит На экраны выходит антология фильмов ужасов от начинающих и парочки уже успевших проявить себя режиссёров. Картина состоит из восьми новелл, связанных между собой праздничной тематикой. Каждая отдельная история затрагивает то или иное торжество и отличается от других стилистически. Среди главных героев вы увидите помешанную на своём тренере школьницу, учительницу, вынашивающую в утробе змею, девочек-садисток и тех самых маньяков, которых можно встретить на…