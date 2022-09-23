Детки против пришельцев, 2022

В ролях
Джонатан Торренс
Gary and Sam's Dad
Jessica Marie Brown
Gary and Sam's Mom
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джейсон Айзенер
Сценарист
John Davies, Джейсон Айзенер
Композитор
Andrew Gordon Macpherson
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
20 января 2023
Премьера в мире
23 сентября 2022
Производство
Yer Dead, Shut up & Colour Pictures, Bloody Disgusting
Другие названия
Kids vs. Aliens, Teismalised tulnukate vastu, Детки против пришельцев, Slumber Party Alien Abduction