Детки против пришельцев, 2022

Жанр: ужасы фантастика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2022 Режиссер Джейсон Эйзинер В ролях Доминик Мариш Фиби Рекс Калем Макдональд Ашер Грейсон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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