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Детки против пришельцев Детки против пришельцев
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Kids vs. Aliens

Детки против пришельцев, 2022

2022 / Канада / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Джейсон Эйзинер
В ролях
Доминик Мариш
Фиби Рекс
Калем Макдональд
Ашер Грейсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детки против пришельцев 1 постер
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Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев» Картина была снята автором знаменитого трэш-боевика «Бомж с дробовиком».
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20 декабря 2022 16:52
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