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Постер фильма Детки против пришельцев
5.8
Детки против пришельцев - Трейлер
Киноафиша Фильмы Детки против пришельцев
5.8

Детки против пришельцев

, 2022
Kids vs. Aliens
Канада, США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Детки против пришельцев
5.8
Детки против пришельцев - Трейлер
Детки против пришельцев  Трейлер

В ролях

Доминик Мариш
Gary
Фиби Рекс
Samantha
Калем Макдональд
Billy
Ашер Грейсон
Jack
Ben Tector
Miles
Emma Vickers
Trish
Isaiah Fortune
Dallas
Джонатан Торренс
Gary and Sam's Dad
Jessica Marie Brown
Gary and Sam's Mom
Monte Murray
Bruce
Режиссер Джейсон Айзенер
Сценарист John Davies, Джейсон Айзенер
Композитор Andrew Gordon Macpherson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 января 2023
Премьера в мире 23 сентября 2022
Производство Yer Dead, Shut up & Colour Pictures, Bloody Disgusting
Другие названия
Kids vs. Aliens, Teismalised tulnukate vastu, Детки против пришельцев, Slumber Party Alien Abduction

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Детки против пришельцев - Трейлер
Детки против пришельцев Трейлер
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Отзывы о фильме

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