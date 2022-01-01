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Клэр Грант
Клэр Грант
Clare Grant
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Клэр Грант
Clare Grant
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Дата рождения
23 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Клэр Грант
Родилась 23 августа 1979 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Фильмография Клэр Грант
Черные праздники
комедия, ужасы
2016, США
5.0
Страдающий бессонницей
триллер, драма, криминал, детектив
2013, США
4.0
Могилы
ужасы, триллер, приключения
2009, США
3.0
Стон черной змеи
драма, мюзикл
2006, США
8.0
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