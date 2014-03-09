Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2014
Премьера онлайн
25 февраля 2015
Премьера в мире
9 марта 2014
Дата выхода
|6 февраля 2015
|Германия
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|16
|7 ноября 2014
|Испания
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|18
|24 июля 2014
|Канада
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|9 марта 2014
|Нидерланды
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|16
|9 марта 2014
|США
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|R
MPAA
R
Сборы в мире
$74 624
Производство
Varient, Candlewood Entertainment, XYZ Films
Другие названия
At the Devil's Door, Home, Cánh Cổng Của Quỷ, L'Élu du Mal, La elegida del mal, Na đavoljim vratima, Na Porta do Diabo, Oltre il male, Saatana ukselävel, Şeytanın Kapısında, Дом, 惡靈陰室