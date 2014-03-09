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Постер фильма Возле двери дьявола
4.8
Киноафиша Фильмы Возле двери дьявола
4.8

Возле двери дьявола

, 2014
At the Devil's door
США / ужасы / 18+
Постер фильма Возле двери дьявола
4.8

О фильме

Девушка расследует череду странных происшествий в доме. Оказывается, предыдущий арендатор совершенно случайно вызвал дьявола.

В ролях

Эшли Рикардс
Эшли Рикардс
Hannah
Ник Эверсман
Ник Эверсман
Calvin
Майкл Мэсси
Майкл Мэсси
Uncle Mike
Марк Стегер
Марк Стегер
Thin Man
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Sam
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Leigh
Naya Rivera
Vera
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Chuck
Джен Броберг
Джен Броберг
Royanna
Arshad Aslam
Seth
Режиссер Николас МакКарти
Сценарист Николас МакКарти
Композитор Ronen Landa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 25 февраля 2015
Премьера в мире 9 марта 2014
Дата выхода
6 февраля 2015 Германия 16
7 ноября 2014 Испания 18
24 июля 2014 Канада
9 марта 2014 Нидерланды 16
9 марта 2014 США R
MPAA R
Сборы в мире $74 624
Производство Varient, Candlewood Entertainment, XYZ Films
Другие названия
At the Devil's Door, Home, Cánh Cổng Của Quỷ, L'Élu du Mal, La elegida del mal, Na đavoljim vratima, Na Porta do Diabo, Oltre il male, Saatana ukselävel, Şeytanın Kapısında, Дом, 惡靈陰室

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 28 июня 2022

Отзывы о фильме

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