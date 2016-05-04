«Черные праздники»: Рецензия Киноафиши

Праздник к нам приходит

На экраны выходит антология фильмов ужасов от начинающих и парочки уже успевших проявить себя режиссёров. Картина состоит из восьми новелл, связанных между собой праздничной тематикой. Каждая отдельная история затрагивает то или иное торжество и отличается от других стилистически. Среди главных героев вы увидите помешанную на своём тренере школьницу, учительницу, вынашивающую в утробе змею, девочек-садисток и тех самых маньяков, которых можно встретить на сайтах знакомств.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

Обычно кошмары в кино случаются в канун Хэллоуина, однако создатели киноальманаха «Чёрные праздники» решили выйти за пределы общепризнанных канонов. Они распыляют ужас на такие события, как День матери, Новый год, Пасха и даже День святого Патрика. Конечно, авторы оставили место для сегментов про Хэллоуин и про чуть менее заезженное Рождество, но качество каждой отдельной истории тут совершенно не зависит от клишированности торжества. А едины они тем, что играют с человеческим подсознанием, воспринимающим праздники как нечто светлое, радостное и приятное. Но в итоге на зрителя обрушивается безумная смесь всевозможных страхов, которые, может, особо и не пугают, зато обрисованы с такой ясной точностью, что становится очень не по себе.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

К большому сожалению, не у всех короткометражек есть приятное послевкусие. Например, сразу две из них рассказывают о зачатии: День матери и, как ни странно, День святого Патрика. Налицо в них оммажи культовому «Ребёнку Розмари». Вот только в одном случае женщина бесплодна, а в другом, так сказать, чересчур плодотворна. Однако в обеих ситуациях на свет появляется не то, о чём мечтает каждая мать. И обе эти работы вызывают очень противоречивые чувства, да и сами истории в них прописаны не так тонко, как в других. К приводящим в смятение эпизодам также можно отнести Пасху. Её создатели, видимо, посчитали, что кровожадный пасхальный кролик покажется зрителям слишком предсказуемым, поэтому ударились в религию. Но пара стигмат и отсутствие меха, скорее, отвращают, чем шокируют. Да особо верующие вряд ли будут довольны, поэтому, если вы из их числа, эту новеллу можно смело пропускать.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

Тем не менее, не обошлось и без лакомых кусочков, и самый вкусный из них открывает фильм. История про День святого Валентина тут, пожалуй, лучшая из всего, что когда-либо существовало в кино на эту тему. Самую малость авторы взяли от «Кэрри» Стивена Кинга,и по максимуму разбавили свой сюжет остроумием, иронией и неприкрытым символизмом. К этому ещё прилагаются яркие актрисы и просто идеальная операторская работа. Наиболее приближенными к современным реалиям стали Рождество и Новый год, которые отличаются связностью, цельностью и саркастичностью. Это отличные примеры того, как при помощи самых минимальных затрат и средств создаётся полноценная и законченная история, волнение в которой достигает своего апогея к моменту кульминации.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

Ну а особой самобытностью отличаются Хэллоуин и День отца. Рука Кевина Смита, ответственного за День всех святых, узнаётся в кадре с первой же секунды, и, наверняка, 50% зрителей «Чёрных праздников» относятся к армии его преданных поклонников. В картинах режиссёра всегда в избытке пошлый юмор и садизм, но не секрет, что его творчество исключительно на любителя, как и сегмент в фильме. Не смог он удержаться и без назначения на главную роль своей дочурки Харли Квинн, которая вот уже совсем скоро появится (а в России, может быть, и нет) на экранах в папиной ленте «Любители йоги». Второй короткометражкой с особой атмосферой стала история про День отца, которая берёт своей мрачностью и неспешным нагнетанием обстановки. Однако кульминация всё же больше разочаровывает, поэтому до топовой она не дотягивает.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

В остальном же подобные антологии – явление, которое отклик найдёт не у каждого, в особенности, если брать отдельные её части. Но некоторые из них, безусловно, требуют обязательного просмотра, потому что представляют собой образцы любопытного кино от новых режиссёров, стартовавших уверенно и качественно.

Кадр из фильма «Чёрные праздники»

В российском прокате с 12 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрные праздники»

Трошина Олеся