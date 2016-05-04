«Черные праздники»: Рецензия Киноафиши
Праздник к нам приходит
На экраны выходит антология фильмов ужасов от начинающих и парочки уже успевших проявить себя режиссёров. Картина состоит из восьми новелл, связанных между собой праздничной тематикой. Каждая отдельная история затрагивает то или иное торжество и отличается от других стилистически. Среди главных героев вы увидите помешанную на своём тренере школьницу, учительницу, вынашивающую в утробе змею, девочек-садисток и тех самых маньяков, которых можно встретить на сайтах знакомств.
Обычно кошмары в кино случаются в канун Хэллоуина, однако создатели киноальманаха «Чёрные праздники» решили выйти за пределы общепризнанных канонов. Они распыляют ужас на такие события, как День матери, Новый год, Пасха и даже День святого Патрика. Конечно, авторы оставили место для сегментов про Хэллоуин и про чуть менее заезженное Рождество, но качество каждой отдельной истории тут совершенно не зависит от клишированности торжества. А едины они тем, что играют с человеческим подсознанием, воспринимающим праздники как нечто светлое, радостное и приятное. Но в итоге на зрителя обрушивается безумная смесь всевозможных страхов, которые, может, особо и не пугают, зато обрисованы с такой ясной точностью, что становится очень не по себе.
К большому сожалению, не у всех короткометражек есть приятное послевкусие. Например, сразу две из них рассказывают о зачатии: День матери и, как ни странно, День святого Патрика. Налицо в них оммажи культовому «Ребёнку Розмари». Вот только в одном случае женщина бесплодна, а в другом, так сказать, чересчур плодотворна. Однако в обеих ситуациях на свет появляется не то, о чём мечтает каждая мать. И обе эти работы вызывают очень противоречивые чувства, да и сами истории в них прописаны не так тонко, как в других. К приводящим в смятение эпизодам также можно отнести Пасху. Её создатели, видимо, посчитали, что кровожадный пасхальный кролик покажется зрителям слишком предсказуемым, поэтому ударились в религию. Но пара стигмат и отсутствие меха, скорее, отвращают, чем шокируют. Да особо верующие вряд ли будут довольны, поэтому, если вы из их числа, эту новеллу можно смело пропускать.
Тем не менее, не обошлось и без лакомых кусочков, и самый вкусный из них открывает фильм. История про День святого Валентина тут, пожалуй, лучшая из всего, что когда-либо существовало в кино на эту тему. Самую малость авторы взяли от «Кэрри» Стивена Кинга,и по максимуму разбавили свой сюжет остроумием, иронией и неприкрытым символизмом. К этому ещё прилагаются яркие актрисы и просто идеальная операторская работа. Наиболее приближенными к современным реалиям стали Рождество и Новый год, которые отличаются связностью, цельностью и саркастичностью. Это отличные примеры того, как при помощи самых минимальных затрат и средств создаётся полноценная и законченная история, волнение в которой достигает своего апогея к моменту кульминации.
Ну а особой самобытностью отличаются Хэллоуин и День отца. Рука Кевина Смита, ответственного за День всех святых, узнаётся в кадре с первой же секунды, и, наверняка, 50% зрителей «Чёрных праздников» относятся к армии его преданных поклонников. В картинах режиссёра всегда в избытке пошлый юмор и садизм, но не секрет, что его творчество исключительно на любителя, как и сегмент в фильме. Не смог он удержаться и без назначения на главную роль своей дочурки Харли Квинн, которая вот уже совсем скоро появится (а в России, может быть, и нет) на экранах в папиной ленте «Любители йоги». Второй короткометражкой с особой атмосферой стала история про День отца, которая берёт своей мрачностью и неспешным нагнетанием обстановки. Однако кульминация всё же больше разочаровывает, поэтому до топовой она не дотягивает.
В остальном же подобные антологии – явление, которое отклик найдёт не у каждого, в особенности, если брать отдельные её части. Но некоторые из них, безусловно, требуют обязательного просмотра, потому что представляют собой образцы любопытного кино от новых режиссёров, стартовавших уверенно и качественно.
Расписание и покупка билетов на фильм «Чёрные праздники»
Трошина Олеся