«Я, Дэниел Блэйк»: Рецензия Киноафиши

Ветер, который качает пальмовую ветвь

Британский режиссёр Кен Лоуч известен своими острыми социальными драмами, а его имя не раз гремело на Каннском кинофестивале. Вот и в этом году 80-летний постановщик уехал с престижного киносмотра с главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Повторила успех десятилетней давности (в 2006 году награда досталась фильму «Ветер, который качает вереск») лента «Я, Дэниел Блэйк», которая хоть и была принята восторженно, привела к недовольству по поводу решения членов жюри. Вызвано оно было отнюдь не тем, что картина пришлась не по душе зрителям, а наличием в программе 2016-го года куда более выдающихся и новаторских картин. Что ж, поспорить с этим трудно, но если рассматривать фильм не в рамках фестиваля, то не менее сложно сказать, что он вышел не достойным просмотра.

Кадр из фильма «Я, Дэниел Блэйк»

В центре сюжета простой английский работяга Дэниел Блэйк (Дэйв Джонс). Не так давно герой потерял жену, после чего у него случился сердечный приступ. Врачи говорят, что мужчине опасно выходить на работу, но комиссия по вопросам здравоохранения считает иначе, поэтому отказывает Блэйку в праве на получение пособия. Ему ничего не остаётся, кроме как подать на пособие по безработице, но для пожилого человека это оказывается той ещё пыткой. В современном мире процесс подачи заявления полностью автоматизирован, и беда в том, что герой ни разу не сидел перед экраном компьютера. А вскоре он и вовсе понимает, что государственные структуры настроены против него и в борьбе за получение финансовой помощи выступают вовсе не помощниками, а врагами.

Кадр из фильма «Я, Дэниел Блэйк»

Подобное кино всегда существовало и будет существовать. Покуда в мире существуют заявленные в картине проблемы, о них всегда будут говорить на языке кино. Кен Лоуч – человек неравнодушный, и в его фильмах всегда чувствуется искренность. Поэтому осуждать «Дэниела Блэйка» не представляется возможным, даже несмотря на блестящие фильмы, представленные в этом году в Каннах. Тут, скорее, дело в том, что конкуренция в этом году была чрезвычайно сильной, и на фоне прочих картин творение Лоуча не так сильно выделяется. Тем не менее у режиссёра получилось сюжетно крепкое кино, которое отлично справляется со своими задачами.

Кадр из фильма «Я, Дэниел Блэйк»

Российская публика, вероятнее всего, будет сравнивать картину с «Левиафаном», однако «Я, Дэниел Блэйк» куда более жизнеутверждающий фильм, чтобы стоять с ним в одном ряду. Несмотря на весьма сложную и острую тему, акценты в ней расставлены на человечности и отношениях главного героя с окружающими. Это фильм о том, как один неравнодушный человек с добрейшим сердцем может изменить жизни тех, с кем он соприкасается, к лучшему.

Главная цель в «Дэниеле Блэйке» заключается вовсе не в том, чтобы в очередной раз показать грозную натуру бюрократического чудовища и государственного монстра. Напротив, в фильме показано превосходство человеческой души, которая находит пристанище в куда более значимых вещах: взаимопомощи, поддержке и дружбе. Лоуч показывает, каким важным может быть единство простых членов общества в борьбе за свои права.

Кадр из фильма «Я, Дэниел Блэйк»

Более всего трогает даже не отношение главного к Кэти (Хейли Сквайрс) и её детям, которые оказались в ещё большей беде, чем он сам. Его поддержка в этом случае вполне ожидаема и оправданна фактом отсутствия у самого героя детей. Поэтому, когда он встречает молодую девушку в сложной ситуации, он видит в ней дочь, которой у него никогда не было и которой необходима хоть капля заботы. Однако ещё больше впечатляют отношения Дэниеля с соседями – молодыми болванами, на которых он постоянно ворчит за неубранный мусор. Тем не менее это единственные близкие люди, которые у него остались и которым он сам, как оказалось, небезразличен.

Конечно, можно сколько угодно обвинять Лоуча в морализаторстве, но нельзя отрицать, что в своей категории фильм выигрывает засчёт нескучного повествования, прекрасно реализованного на экране актёром Дэйвом Джонсом главного героя, воздержания от откровенной чернушности и просто феерической сцены с надписью.

Кадр из фильма «Я, Дэниел Блэйк»

Трошина Олеся

В российском прокате с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Я, Дэниел Блэйк»