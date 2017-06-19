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Вечно молодой Вечно молодой
Киноафиша Фильмы Вечно молодой Отзывы о фильме «Вечно молодой»
Rock'n' Roll Вечно молодой 2017 / Франция
5.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Вечно молодой»

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Наша рецензия

Имя Гийома Кане рядовой зритель чаще всего связывает с картиной «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года. Хоть и до этого актёр засветился у Дэнни Бойла в культовой ленте «Пляж», именно эта роль закрепила за ним образ романтичного молодого человека и сделала узнаваемым не только на родине, но и в мире. Прошло 14 лет, и на смену Кане пришло новое поколение актёров, среди которых Пьер Нинэ, Гаспар Ульель, Луи Гаррель и другие молодые звёзды, снимающиеся у главных…

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Денис Езерский 19 июня 2017, 21:33
Оценка
Rock'n Roll или Вечно молодой. =)

Смутные и сложные чувства от просмотра. Перед фильмой нас предупредили, что это комедия… Я бы назвал трагикомедией, а если уж совсем честно, то трагедией. Люди конечно смеялись на показе, но в основном девушки, мне так было не смешно, а грустно и даже печально.
Первую половину фильма я чувствовал себя неудобно и не ловко – неужели мы все такие… такие… не путёвые в своих попытках быть вожделенными и востребованными?
Видимо это и должно вызывать смех?...
Далее, главный герой уже пытается доказать себе, что он все ещё молод, но от этого начинает выглядеть ещё глупее, хотя, за всем этим, уже видится его воля и упрямство. Может это смешно?... На мой взгляд, глупость вызывает сожаление, а не смех.
И вот концовка… Она как бы перечеркивает всё, что было ранее в фильме, или точнее, заставляет по-иному, взглянуть на происходящее. Она, не то чтобы неожиданная, но на мой взгляд - хорошая, как в сказке, когда победило вновь добро. И уже те, кто смеялся в зале, одобрительно сопят и поддерживают действия главного героя.
Я рекомендую этот фильм для поржать тем, кому до 30-ть. И для подумать взрослым.
19 июня 2017, 21:33 Ответить
Валентин 20 июня 2017, 03:43
Про кризис среднего возраста, смешно (а кому-то может быть и грустно), по французски :)
Вечно молодой

Кризис среднего возраста... Ко всем он придёт, для всех неминуем :) Кто-то пройдёт его тихо и мирно, а кто-то поставив с ног на голову всё и вся... Ох и хорошо, что мне ещё до него далеко ;)
Комедий о этом кризисе сороколетних снято превеликое множество. Вечно молодой (а оригинале звучит как Rock'n Roll) входит в это море комейдиных стенаний героев и героинь довольно уверенно и вот почему: фильм повествует историю очень нестандартно, немного сказочно, немного чудно, сперва может показаться нудно (я так думаю, для усиления эффекта тоски в этот не полтинник, но уже и не тридцатник время), но потом резко расходится, события стремительно бегут и смешат своей нелепостью и одновременно ох какой возможно правдивостью.
Фильм как кривое зеркало, братаны со средним возрастом увидят в нём себя, девчонки смогут понять, что может твориться с мужчинами в этот нелёгкий период кризиса. Для пущего усиления все персонажи носят свои настоящие имена, и так подозреваю играют исходя из своего личного пережитого опыта. И вот тут открывается и ещё одна личностная линия фильма: жизнь актёров за 40, их драма бытия, показанная в комедийном образе.
Такой вот почти крик души вышел у француза Гийома Кане.
Прямо вот уморительных и плосковатых гэгов в фильме нет, есть житейские шутки, забавные житейские же ситуации. Немного повторяясь, для зрителей младше сорока главное вытерпеть первую треть фильма, потому как не пережившим или даже не переживающим в данный момент кризис среднего возраста вся первая треть, становление и дохождение до точки кипения (вот прям как в жизни), может показаться затянутым и не смеёшься каждые пять минут над происходящим на экране. Но потом, как из комедийного рога изобилия, будет сыпаться активность и абсурд, на экране будет происходить феерия смешной нелепицы и даже немного пародии и сатиры на весь кинематограф.
Вернувшись к затянутости, это самый главный минус фильма. Думаю, большинство обывателей не оценят такое временное повествование, сопряжённое, как в жизни, с настоящим наступлением кризиса, неспешным и для взгляда со стороны скучноватым. Но как говорится, терпение и ещё раз терпение, чтобы получить вишенку на торте или пережить кризис надо подождать, пройти это :)
Проходить это можно с 22го июня в кино.
Тут в тему будет: да прибудет с вами сила :)))
P.S. помусолив фильм в голове, фильм то не чисто комедия, скорее трагикомедия, ведь кому-то может быть и грустно, узнав себя в этом кривом зеркале.
Моя оценка: 8,5 из 10
20 июня 2017, 03:43 Ответить
Stepan Kovalenko 20 июня 2017, 11:45
Оценка
Несколько жанров в одном кино
Давно не было настоящих отличных фильмов в разножанровости!
Этот новый французский фильм сумел вобрать в себя и комедию и трагедию и мелодраму и даже экшн (если вы всё-таки дождётесь конца фильма)!
Очень качественно-новый уровень французского кино!
Вместе с другим новым опять таки французским фильмом "Он и она" (который тоже начал прокат у нас на прошлой недели) - могу с уверенностью сказать - что французское кино становиться очень и очень не плохое)!
Оригинальное смешное и одновременно грустное кино для любителей хорошего и умного.
20 июня 2017, 11:45 Ответить
Саня Емельянов 20 июня 2017, 14:46
Оценка
не знаю для кого предназначен этот фильм, возможно тем кому за... Лично у меня на протяжении всего фильма было только одно чувство испанский стыд. ГГ медленно но верно разрушает свою жизнь и делает себя только хуже. Что ж бывают и такие фильмы, но в конце герой переосмысливает свое виденье и становиться на путь истинный (чего я и ожидал). В этом же кино наоборот, показывают, что так и надо и так, видимо, и должно быть.
Еще хочу сказать, что зря наши прокатчики поменяли название картины.
Внимание СПОЙЛЕР!!!
Хотя поскольку в начале нас предупредили, что это ирония. Возможно, что концовка относилась к Голивуду, дескать во франции таких перекачанных пластических уродцев не снимают, а такие нужны только в Голивуде.
20 июня 2017, 14:46 Ответить
Виктория Кандаурова 20 июня 2017, 15:26
Оценка
Главный герой фильма – актер Гийом Кане – переживает кризис среднего возраста. Он еще продолжает сниматься, но роли молодых героев-любовников ему уже не предлагают. И он постоянно слышит вокруг, что его время прошло. Но он не хочет мирится с этим и пытается изменить образ жизни. Бары, алкоголь, наркотики – герой попадает в нелепые и комичные ситуации. Мне было грустно на это смотреть. Но дальше – больше. Герой решается взяться за свою внешность и начинается полный беспредел. Сначала омолаживающие иньекции, затем переход на спортивное питание и усиленные тренировки в тренажерном зале. Симпатичный мужчина превращается в надутую резиновую куклу. И если первая половина фильма кажется несколько затянутой, то во второй - события развиваются стремительно. И это выглядит как пародия, доведенная до предела. А финал фильма меня полностью обескуражил. Хотя, при этом главный герой и его семья выглядят вполне довольными.
Мои впечатления от фильма неоднозначны, и по этому я не готова рекомендовать его к просмотру. Но в том, что фильм «зацепил» и заполнится надолго, - сомнений нет!
20 июня 2017, 15:26 Ответить
Катерина Радюк 20 июня 2017, 17:33
Оценка
«Вечно молодой»: рок-н-ролл мертв, а я еще нет?

К чему приводит кризис среднего возраста успешного актера?

Гийому Кане 42, но он постоянно сбрасывает себе 2 года. Он живет со своей партнершей – актрисой Марион Котийяр и сыном Жюльеном. В свободное время Гийом ездит на лошадях. Но в один прекрасный момент все меняется. На съемках его 20-летняя партнерша заявляет, что Гийома нет в списках желанных мужчин – мол, нет в нем рок-н-ролла. Актер ни в какую не хочет признавать, он старится. Как быть? В погоне за ушедшей юностью, Кане начинает молодиться….

Сначала он пытается тусоваться, напиваясь на вечеринке вдрызг. Затем достает гитару, делает тату против общества потребления и примеряет прикид рок-н-рольщика. Но за показной брутальностью прячется неудовлетворенный стареющий мужчина, готовый расплакаться от осознания того, что молодость уходит. Гийом выглядит нелепо, ведет себя как обиженный ребенок, питая свой эгоцентризм и лелея внезапно возникшую корону на голове. На съемках он начинает учить режиссера и в открытую хамит коллегам, срывает съемочный процесс – в результате с ним отказываются работать. Последним ударом стала премия «Сезар», которую вручили не Гийому, а юному актеру.

В отчаянии Гийом идет на сеанс пластической хирургии, и постепенно втягивается в процесс омоложения по полной. Он оставляет подругу и ребенка, а сам начинает новую жизнь: исправно посещает спортзал, переходит на здоровое питание, не забывая про спасительные инъекции ботокса.

Кане снял очень забавную ленту: с одной стороны, он шутливо показал жизнь самой известной французской кинопары современности Гийома Кане и Марийон Котийяр – иными словами, сделал фильм о самом себе. Зритель наконец-то видит, что и жизни актеров, как и любых людей, есть место для рутины, разочарований. Но Кане превратил это «блюдо» в фарс, пародию – то, что привыкли додумывать сами фанаты, журналистские сенсации.

Фильм условно можно разделить на две части: мокьюментари с иронией и альтернативная концовка в пародийном ключе – как могут развиваться события. Кане выбрал не самый оптимистичный вариант: его герой превращается в качка с полностью переделанным лицом, распухшим от ботокса, но при этом счастлив и доволен своей новой внешностью. К слову, Марион, изначально категорично настроенная против пластики мужа, спустя некоторое время сталкивается с той же проблемой: ей отказывают в роли по причине возраста.

Новый яркий образ сродни розовым очкам: «молодежь меня понимает», говорит Гийом, не замечая, что теперь он стал настоящим посмешищем. Он переезжает в Америку для съемок в глупом телевизионном мыле. Марион с сыном приезжают к нему, все счастливы, но рок-н-ролла от этого в его жизни не прибавилось.

О чем «Вечно молодой»? Это комедия об иллюзиях, последствиях нездорового эгоцентризма, неприятии настоящего момента и возможности радоваться тому, что имеешь. Нет ничего страшного в седых висках, болезни яичек и возрастных ролях – куда ужаснее потерять голову от мыслей о старении.

В оригинале лента получила название «Рок-н-ролл», рок действительно звучит в этой картине, но настоящее настроение и характеры героев передаются через лиричную французскую музыку. До чего замечательны отсылки к фильму «Бум» и музыка Владимира Косма, чувственные музыкальные номера с Марион Котийяр. Сам Гийом, уходя от Марион, бросает на прощание фразу: «Ты запрещала мне слушать Демиса Руссоса».

Лента довольно растянута и какие-то моменты можно было бы сократить. В целом, картина оставляет неплохое впечатление благодаря актерской игре и хорошему юмору. Правда, есть легкое недоумение (замешательство?) от развязки. Лента довольно затянута и от сокращений не сильно бы пострадала.
20 июня 2017, 17:33 Ответить
Елизавета Надежникова 21 июня 2017, 12:40
Оценка
Кино бывает хорошее. Кино бывает очень хорошее, даже шедевральное. Кино бывает плохое. Кино бывает очень плохое. А бывает такое кино, как фильм «Вечно молодой», что вот-вот выйдет в прокат.

Его название в оригинале звучит как «Рок-н-ролл», но в русском прокате фильм пойдёт именно под названием «Вечно молодой» (верх остроумия просто от русских переводчиков и по совместительству, видимо, ярых фанатов «Смысловых галлюцинаций»). Это даже не плохой фильм, это фильм какой-то совершенно нелепый и бессмысленный с сортирным юмором в придачу. Причём, ладно бы это были шуточки, пусть даже и пикантного свойства, столь характерного для французского кино (фильм французский, да), но это именно грубая и тупая пошлость, на фоне которой даже американские гэки нервно курят в сторонке.

В центре киноповествования судьба некоего актёра (его играет Гийом Кане, он же и режиссёр картины), что столь сильно стар, что его бедного уже и простата замучила, и роли-то ему предлагают только дедушек, и молодёжь-то над ним, несчастным, только потешается и постоянно норовит ему напомнить, что он уже давно «вышел в тираж». И всё бы ничего, кабы главному герою по фильму не было бы… всего-навсего 42 года. Нет, нас предупредили перед началом показа, дескать, фильм вам, дорогие зрители, предстоит увидеть с увесистой долей сарказма и самоиронии, но, извините, конечно, ***я не знаю как там во Франции, я не была, а у нас управдом – друг человека*** только вот даже среди моего окружения, включая актёрское, я могу привести массу примеров людей, которым хорошо за 40, они вполне себе здоровы, востребованы в профессии и ещё запросто могут дать фору тем, кто их значительно моложе. Равно, как я могу привести такую же массу примеров из числа тех, кому едва за 20; поверьте, они вовсе не страдают поголовно такой фигнёй, как юное поколение в данном фильме, довольно уважительно относятся к старшим, а вот проблемы со здоровьем, кстати, у некоторых из них посерьёзнее, чем у 40-летних. В общем, странное какое-то у создателей фильма представление об отцах и детях…

И вот, значит, этот несчастный 42-летний старец решает любыми способами вернуть себе молодость. Для начала он начинает, как верно сформулировал мой спутник, погружаться в молодость, да только не в молодость вообще, а конкретно в молодость своего поколения. А его молодость – это типа рок-н-ролл и кокаин. О как! Вообще, простой арифметический подсчёт приводит к выводу, что коль дяденьке нынче 42 года, то его юность-молодость выпали на вторую половину 80-х – 90-е. И насколько я в курсе и даже помню, тогда в моде были совершенно иные музыкальные направления, но никак не рок-н-ролл. А уж кокаин… ну, что ж, может, где-то в отдельно взятых тусовках такое и практиковалось, да только по данному фильму складывается впечатление, что все те, кому нынче 40 с хвостиком, в свои 18-20 употребляли кокаин словно овсяные хлопья на завтрак и поголовно тащились от рок-н-ролла. Ах, да! Это же всё тот же пресловутый режиссёрский сарказм, эдакая метафора «крылатого изречения» Иэна Дьюри “Sex & Drugs & Rock & Roll”.

А дальше – совсем беда. Наш герой настолько стремится помолодеть, что решается на пластическую операцию, которая превращает его в откровенного урода. Тут от него, ясное дело, и друзья отворачиваются, и коллеги, и даже жена с ребёнком от него уходит. Но наш герой не сдаётся! Он идёт в спортзал и уродует себя ещё больше, добавив к своей новоиспечённой страшной физиономии ещё и груду мышечной массы на теле. А вот потом случается финал фильма, который просто перечёркивает напрочь все предыдущие два часа кинопоказа. По закону жанра нашему бы герою, так сказать, осознать, что «… есть в возрасте любом хорошее всегда», как пела когда-то София Ротару, то есть вернуться к своему природному обличью, а попутно возвратить себе друзей, коллег, семью, репутацию, но нет! Почему-то в финале нашего качка и пластического урода по совместительству неожиданно приглашает на съёмки Голливуд. К нему возвращаются жена и ребёнок, и теперь уже на пару с супругой (тоже актрисой и тоже последовавшей примеру мужа по части пластического самоизорудования) они радостно снимаются в каком-то американском блокбастере про защитников крокодилов. И какой вывод должен сделать зритель, простите? Что как только вам стукнет сороковник, срочно идите под нож пластического хирурга, уродуйте себя всеми возможными способами, и тогда вас ждут Голливуд и всемирная слава? Или это такая очередная порция сарказма (граничащая уже с маразмом) на тему того, что таким артистам-уродам место работы только в США, а не в нашей утончённой Франции? Какая-то откровенная бессмыслица и нелепица, честное слово. В эпиграф к картине можно смело вынести слова её главного героя:
- Мы две недели снимаем дерьмо, но почему-то все словно воды в рот набрали и боятся сказать, что это дерьмо!..

Резюме.
Искренне жаль, что французское кино, столь сильное именно в жанре комедии, ведущем свой отсчёт чуть ли не с мольеровских времён, скатилось до такого ширпотреба. Не рекомендую к просмотру никому – зря потраченное время, а если ещё и в кинотеатр зарулите, так ещё и деньги на ветер. Вообще, пришла к выводу, что из просмотренного лично мной за последнее время достойными были только итальянские картины. Как-то итальянцы, надо отдать им должное, по сей день умудряются снимать и цепляющие за душу драмы, и действительно смешные комедии. Чего, увы, уже нельзя сказать о французах. По крайней мере, о тех из них, кто снял фильм, о котором я вам нынче поведала.

P.S. Совсем забыла. Единственный адекватный и позитивный момент фильма – его музыка (композитор Максим Нуччи). Если где накопаете трэки из этого фильма, смело закачивайте в плееры, ибо музыкальное сопровождение в этом нелепом кино – пожалуй, единственное, что заслуживает внимания! :)
21 июня 2017, 12:40 Ответить
Алёна Евсеенко 21 июня 2017, 22:25
Оценка
Честно, это фильм попал у меня в топ. В тот некий ненаписанный список кинокартин, которые я готова смотреть не по одному разу.

В конце фильма мне даже было не встать никак с кресла. Я сидела, вжавшись в кресло и рыдая. Честно. Меня даже подтрясывало немного от этих слёз. Но не только от них.

Я смеялась. Да, смеялась, как ненормальная в голос.

Поразительный фильм.

И в духе современности. Или даже не так. Дух современности.

Когда мне было 20, помню, мы с друзьями любили такие шедевры кинематографа, чтобы подумать. Ещё пару недель после завершения сеанса.

Мне так нравится, что сейчас есть книги и фильмы иные. Те, которые позволяют почувствовать состояние.

Спойлерить не буду вообще ни грамма.

Скажу только, что я поняла после этого фильма, что иду в правильном направлении.

Герой в свои 43 года попался в ловушку правильности и разнообразных "надо". При этом рок-н-ролл постепенно из него вытек. Да настолько, что окружающие просто-напросто смеялись ему в лицо, когда он доказывал, что ещё на многое горазд.

Да, возможно, немного со своими поисками лучшей версии себя герой Гийома Кане, срежиссировавшего фильм, переборщил. Но главное не то, что о нём думали другие. Важно то, что он сам считал для себя правильным.

И очень здорово, конечно, что в итоге Гийом нашёл то самое место, где его такого суперидеального принимают.

Но лучше не доводить себя до такого состояния.

Оценка 5 баллов.

Фильм не успел закончиться, как я поняла, что могу посмотреть его ещё пару раз. Хотя бы один. В ближайшее время.

Но хочу предупредить. Мне кажется, этот юмор не прям уж для всех. Кому-то фильм может показаться тупым.

Но верю, вы не из таких.

П.С. В фильме также снималась Марион Котийяр - жена Кане. Они по сути играли сами себя. И нисколечко не стеснялись над собой смеяться.
21 июня 2017, 22:25 Ответить
Sergey Knyazev 22 июня 2017, 00:09
Трудно сказать, что этот фильм продолжает великие традиции французской кинокомедии с Жераром Филиппом, Пьером Ришаром, Жераром Депардье, Луи де Фюнесом, Жан-Полем Бельмондо и проч. Сценаристу и режиссеру явно изменило чувство меры. Фильм про кризис среднего возраста, а шутки ниже пояса явно рассчитаны на нетребовательных подростков. Совершенно не надуманная проблема решена абсолютно неестественными художественными средствами.Марион Котийяр очень хороша, но компенсировать все шероховатости сценария и режиссуры ей не под силу.
22 июня 2017, 00:09 Ответить
Ирина Ссорина 24 июня 2017, 02:31
Оценка
Вчера в прокат вышла французская комедия «Вечно Молодой» от Гийома Кане. Он выступил в роли режиссера и главного героя, прихватив с собой свою пару – Марион Котийяр. Ранее, до того как построить семью, они уже снимались вместе в фильме «Влюбись в меня если осмелишься». И вот настолько тепло я отношусь к их первой совместной картине, что не позволила себе уйти с пресс-показа новинки, не веря в то, что всё может быть так грустно.

Нам рассказывают полуреальную историю из жизни актёра в самом расцвете сил. Как известно, иногда этот расцвет сил приводит за собой следом кризис среднего возраста. И порой люди, не выдерживая отсутствия накала страстей, спада внимания к собственной персоне, начинают творить глупости и пытаются быть не теми, кто они есть на самом деле. Вот и Гийом очень сильно нервничает, расстраивается и пытается вернуть молодость и веру в себя самого. Способ он выбирает интересный и радикальный.

Ах, как я хотела посмотреть хороший, лёгкий фильм, с тонким юмором и приятной французской атмосферой. Что я получила? Нечто странное, пресное, лишённое всякого обаяния. Я не отрицаю, что в этом фильме есть смысл и особый посыл, но чтобы он дошёл до страждущих глубокого, лучше бы присвоить данному произведению жанр мелодрамы. Но тоже не факт, что это удержит зрителя. Каждый эпизод получился настолько ровным и безэмоциональным, что смотреть было просто скучно. Если бы я не собиралась писать отзыв, я бы ушла спустя минут двадцать после начала, спасая тем самым больше полутора часов своей жизни. Но я решила, что честнее будет досмотреть до конца. И это было настоящим мучением. Интересной темой для меня оказался вопрос — сам ли Гийом Кане играл роль себя изменившегося, и если да, то как гримёрам удалось нарастить ему такую огромную гору мышц. Впрочем, Марион Котийяр всё так же прекрасна. Единственное, что меня веселило в фильме относилось именно к её роли.

Не рекомендую никому тратить деньги. Лучше подождите немного и посмотрите он-лайн. Даже если Ваше мнение будет отличаться от моего, большой экран — это не необходимость для данного фильма.
24 июня 2017, 02:31 Ответить
Алексей Коваленко 26 июня 2017, 15:18
Оценка
Во время просмотра всего фильма оставалось чувство недодуманности сценария. Он казался каким-то пресным. И вроде бы изначально заложен - кризис среднего возраста, но всё как-то ни туды ни сюды.
Буквально за пару дней до просмотра был на другом французском фильме и качество проработки несравнимо.
Соглашусь с предыдущим комментарием, где девушка в течении фильма задавалась вопросом - как актер накачал мышцы. И конечно, отметить игру госпожи Котийяр.
Единственное место, где посмеялся - это финальное утрированное издевательство над американским массовым кинематографом. Режиссер ,перебирая все штампы Голливуда, сам не особо далеко ушёл.
Через 20 минут после выхода с кинотеатра начисто забыл о просмотре фильма.
26 июня 2017, 15:18 Ответить
IrinaR 27 июня 2017, 10:56
Оценка
Получила от просмотра огромного удовольствие. Фильм вобрал в себя несколько жанров, что делает его выигрышным. Для себя отметила только два минуса - это затянутое начало фильма и пара сцен с шутками аля Американский пирог. Это фильм-сарказм, даже трэш, так зачем удивляться тому куда катится французское кино. Никуда оно не катится, а растёт и процветает. Здесь всё прекрасно и некая биографичность персонажей, и идея, и трагедия главного героя, и юмор, и прекрасно прописанные характеры героев. Вот, что действительно меня порадовала, так это отличный сценарий. Я увидела чёткую мотивацию героев, даже эпизодические герои знали что они делали и зачем они в фильме. А вот с этим последнее время беда в фильмах.
Видимо, когда тебе за 40 проблема стоит остро с получением ролей и осознанием того, что в спину дышат новые кумиры. Ведь именно к этому возрасту люди замечают количество морщинок, что их кожа увядает, физические они не такие активные и гибкие как в 20 лет. Здесь же заложен смысл, что человек осознаёт преодоление некого возрастного рубежа, а тут ещё и общество давит, он начинает себя накручивать и в результате поддаётся модным тенденциям. Гийом потрясающе просмеял всех жертв красоты. Это несомненный плюс данного фильма, только в такой утрированной форме и можно показать абсурдность действий этих людей. А финал картины ещё раз в этом убеждает и даёт ещё больше погружает зрителя в нелепость и бессмысленность. И за одно пройтись по американским сериалам. Это же клоны друг друга. Хоть я об этом и не знаю, но надеюсь, что хотя бы одна возрастная звезда откажется от пластики после этого фильма)
И несомненный плюс данного фильма это игра Марион и музыка!
27 июня 2017, 10:56 Ответить
Катерина Радюк 1 июля 2017, 20:28
Оценка
«Вечно молодой»: рок-н-ролл мертв, а я еще нет?
1 июля 2017, 20:28 Ответить
Дмитрий Шилов 22 июля 2017, 19:08
Рок-н-ролл
Французский синематограф продолжает радовать. Режиссер Гийом Кане, а по совместительству муж Марион Котийяр, снял отличную комедию элементами драмы "Вечно молодой", в которой главные роли сыграли он и его супруга. Рассказываю, почему любителям хорошего кино стоит посмотреть этот фильм.Начнем с того, что в оригинале фильм называется "Rock'n Roll". Сюжетная завязка картины такова: Гийом и Марион — супружеская пара актеров. Прямо, как в жизни. Актеры, практически играют самих себя. Когда-то Гийом был молодой звездой, получал премии «Сезар» и купался в лучах славы. Сейчас ему уже за 40, он снимается в дешевых сериалах, одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион звезда Голливуда, красавица, и одна из самых востребованных актрис. В какой-то момент Гийом решает кардинально поменять свою жизнь. И начать жить под лозунгом "Рок-н-ролл". Но готово ли общество принять его таким, а самое главное готова ли к этому его супруга.


О чем же фильм, спросите вы? В первую очередь, фильм об отношениях в семье. О самой семье, как таковой, и о том, что любовь и страсть это разные вещи. С другой стороны, фильм о кризисе среднего возраста, и из-за этого, думаю, он не будет популярен у молодой аудитории. А вот, если вам овер 30-40, то думаю кино однозначно понравится. Это история о том, что человек может поменять свою жизнь в любом возрасте, если он этого захочет. Но тут дело в том, что будут ли нужны его перемены его близким. И готов человек ли ради этих изменений в жизни пожертвовать работой, увлечениями, и даже семьей? Вот об этом и рассказывает фильм, с присущим ему юмором в французском стиле.


Теперь об актерах. Гийом Кане отлично сыграл. В одном фильме он смог уместить две, нет даже три, абсолютно разных роли. Примерного семьянина и рок-н-рольщика, а затем.. Врочем увидете сами. А главное сумел показать, что возраст не помеха для перемен. Хотя, некоторые от таких перемен будут шарахаться и переходить на другую сторону улицы.


Абсолютно серьёзно считаю, что Марион Котийяр одна из лучших актрис современности. Недаром ее так любит снимать голливудские режиссеры, вто м числе и Кристофер Нолан. Секрет в том, что она всегда разная. Она,как бы не играет свою роль , а проживает её. И в "Вечно молодом" это отлично показано. С одной стороны она известная актриса, которая вечно зубрит роли и входит в образ. А с другой, обычная женщина- жена и мать, у которой дома свои проблемы и заботы. Сцена с наградой "Сезар" и стеклянным столом просто великолепна. Посмотрите сами.


Что в итоге. Отличное французское кино. По факту, это скорее не комедия, а драма о семейной жизни и кризисе среднего возраста. А еще о том, что можно и нужно менять свою жизнь, вне зависимости от возраста и положения в обществе. Актеры играют от души, французский юмор и сценарий очень хорош, и скучно вам не будет до конца фильма. Это гарантировано. "Вечно молодой" - отличный фильм, чтобы скоротать дождливый вечер дома.
22 июля 2017, 19:08 Ответить
Елена Павлова 5 сентября 2017, 12:52
Оценка
Французские комедии абсолютно точно обладают неким шармом)) И этот фильм - яркий представитель!

Сюжет картины основан на реальной совместной жизни Гийома Кане и Марион Котийяр. В фильме они играют самих себя.

Какого быть актером, которому больше не дают роли брутальных мачо, потому что.. возраст? Какого быть мужчиной, которого девушки уже не считают "superstar", а которого считают суперстарым? Какого быть человеком, осознавшим, что молодость уже ушла, а вместе с ней мечты и надежды?

Фильм душевный и трогательный. Актуальную тему кризиса среднего возраста рассмотрели со всех сторон. Несмотря на комедийную подачу, сюжет заставляет о многом задуматься. Мои аплодисменты Кане и Котийяр за то, что они не побоялись предстать перед зрителями в неприглядном свете и не побоялись критики.

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5 сентября 2017, 12:52 Ответить
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