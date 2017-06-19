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Имя Гийома Кане рядовой зритель чаще всего связывает с картиной «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года. Хоть и до этого актёр засветился у Дэнни Бойла в культовой ленте «Пляж», именно эта роль закрепила за ним образ романтичного молодого человека и сделала узнаваемым не только на родине, но и в мире. Прошло 14 лет, и на смену Кане пришло новое поколение актёров, среди которых Пьер Нинэ, Гаспар Ульель, Луи Гаррель и другие молодые звёзды, снимающиеся у главных…