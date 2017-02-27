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Максим Боев
Максим Боев
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Максим Боев
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Дата рождения
18 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Максима Боева
Родился 18 ноября 1982 года. Подгорный, СССР (Железногорск, Россия).
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Фильмография Максима Боева
Маргелов
драма
2019, Россия
0.0
Чапаев
биография, исторический
2017, Россия
0.0
Сансара (Селфи#Selfie)
драма
2017, Россия
0.0
Мальчишник
комедия
2017, Россия
4.0
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Российская комедия «Селфи#Selfie» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
1 марта во время съемок картины Максима Боева «Селфи#Selfie» на площадке ЖК «Зиларт» будет снят уникальный трюк с самым высоким банджи-джампингом. На территории творческого
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27 февраля 2017 11:40
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